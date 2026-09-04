Ovdje će pokopati ratnog zločinca Ratka Mladića. Uz grob kćeri koja se zbog njega ubila

Ratnom zločincu i monstrumu Ratku Mladiću bit će ispunjena posljednja želja, sahranit će ga uz grobnicu njegove kćeri Ane, koja je počinila samoubojstvo u ožujku 1994. godine.

Ubila se u 23. godini u obiteljskoj kući u svojoj sobi. Nije ostavila oproštajno pismo. Ubila se iz pištolja na kojem je bila posveta Nikole Ljubičića Ratku Mladiću kao najboljem polazniku Komandno-stožerne akademije. U kući su bili majka i brat, a dok je trajao očevid stigao je i Ratko Mladić. Nisu ga pustili da uđe u kuću.

Kasnije su se pojavile različite priče o tome zašto je počinila samoubojstvo. Neki su čak tvrdili da je ubijena, drugi da se ubila nakon što je saznala da njezin otac, kojeg je idealizirala, zapravo nije čovjek kakvim ga je smatrala. Navodno se ubila jer je saznala što je zapravo radio. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tijelo Mladića stiglo je u četvrtak u Srbiju, na ulicama Beograda su se okupile stotine ljudi kako bi monstrumu odale počast. Salutirali su mu i policajci.

Komemoracija za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića biti održana u subotu u Domu vojske u Beogradu, a sprovod u ponedjeljak u 13:30 sati na groblju Topčider.

Kako javlja Telegraf, na spomeni ploči još nije uklesano ime, 'zjapi' prazna. Očekuje se da će grobno mjesto biti uređeno prije same sahrane.

Foto: Telegraf.rs

- Od sedam ujutro kovčeg s njegovim tijelom bit će izložen u crkvi u ulici kneza Višeslava. Oni koji su zainteresirani da dođu, da izraze sućut obitelji, da odaju počast generalu, mogu to napraviti od 7 sati do 12 sati. Nakon toga povorka će ići na Topčidersko groblje gdje će biti sahrana - kazao je monstrumov sin Darko. On i obitelj tvrde kako je Ratko Mladić ubijen?! Više o toj suludoj teoriji pročitajte OVDJE.

Pozvao je sve koji žele da prisustvuju sahrani.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ranije je kazao kako se na sprovodu očekuju deseci tisuća ljudi.

- Mi ćemo biti tu da pružimo svaku vrstu logističke i transportne podrške i da očuvamo javni mir i sigurnost. To je vrlo teško za osiguravanje i za jamčenje sigurnosti svima. Mi moramo osigurati sve zbog samog mjesta groblja, mjesta ukopa. Vrlo, vrlo zahtjevan posao pred našim službama i upotrijebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo sigurnost za sve građane - kazao je Vučić.

Srpski predsjednik neće ići na sahranu, kaže da ga u tome sprječava posjet predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijajeva.

- Razgovarao sam s obitelji Mladić, to je njihov izbor, što će raditi i kako će raditi. Imam službeni posjet u ponedjeljak cijeli dan, zakazan prije četiri mjeseca - kaže Vučić.

Iz Srbije su ranije najavljivali da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti.



