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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Glavaš o presudi, Uskok kod Šimunića. Cibonin preokret za novi naslov

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Glavaš o presudi, Uskok kod Šimunića. Cibonin preokret za novi naslov
Foto: Pixsell/Reuters/

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Opasna su ovo vremena kad ti Uskok dolazi zbog iznošenja istine, poruka je Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, kojem su istražitelji u srijedu ujutro pretražili dom u kojem živi i ured te izuzeli dokumentaciju, računala i mobitele.

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Gradonačelnik Oroslavja na meti Uskoka: Upali u kuću, uzeli uređaje. 'To je sve pritisak!'

Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom. 

ČUDO NA VIŠNJIKU Radovčić otkrio put do Cibonina čuda: Sezonu smo počeli sa samo šest igrača na treningu...
Radovčić otkrio put do Cibonina čuda: Sezonu smo počeli sa samo šest igrača na treningu...

U utorak su u Belfastu izbili neredi nakon što je prethodne večeri migrant iz Sudana nožem izbo lokalnog stanovnika i pokušao mu odrubiti glavu. Na meti prosvjeda i nereda su i azilni centri za migrante, a zapaljeni su i automobili, autobusi te kante za smeće.

KAOS U BELFASTU Otkrili identitet napadača iz Belfasta. Žrtva ostala bez oka
Otkrili identitet napadača iz Belfasta. Žrtva ostala bez oka


 

Bivši saborski zastupnik i osnivač HDSSB-a Branimir Glavaš izjavio je u srijedu da ga nimalo nije iznenadila danas objavljena presuda Visokog kaznenog suda (VKS), u postupku za ratni zločin protiv civilnog stanovništva te je najavio nastavak pravne bitke pred domaćim, ali i međunarodnim sudovima. Visoki kazneni sud u srijedu je objavio kako je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine.

SEDAM GODINA ZATVORA Glavaš nakon presude: Bitka nije gotova, idemo u Strasbourg
Glavaš nakon presude: Bitka nije gotova, idemo u Strasbourg

Ivan Šćepina je 2024. doživio tragediju nakon koje se nije znalo hoće li preživjeti, pa je ispočetka učio govoriti i hodati. Sada je položio maturu i hoda sve sigurnije

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Komentari 2
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