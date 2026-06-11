PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Glavaš o presudi, Uskok kod Šimunića. Cibonin preokret za novi naslov

Opasna su ovo vremena kad ti Uskok dolazi zbog iznošenja istine, poruka je Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, kojem su istražitelji u srijedu ujutro pretražili dom u kojem živi i ured te izuzeli dokumentaciju, računala i mobitele.

Cibona je u grotlu Višnjika priredila veliki preokret i osvojila naslov prvaka Hrvatske. Momčad Ivana Rudeža u odlučujućoj je petoj utakmici finalne serije pobijedila Zadar 82-75, drugi put u seriji slavila u Zadru i prekinula vladavinu aktualnog prvaka, koji je pehar držao tri godine zaredom.

U utorak su u Belfastu izbili neredi nakon što je prethodne večeri migrant iz Sudana nožem izbo lokalnog stanovnika i pokušao mu odrubiti glavu. Na meti prosvjeda i nereda su i azilni centri za migrante, a zapaljeni su i automobili, autobusi te kante za smeće.





Bivši saborski zastupnik i osnivač HDSSB-a Branimir Glavaš izjavio je u srijedu da ga nimalo nije iznenadila danas objavljena presuda Visokog kaznenog suda (VKS), u postupku za ratni zločin protiv civilnog stanovništva te je najavio nastavak pravne bitke pred domaćim, ali i međunarodnim sudovima. Visoki kazneni sud u srijedu je objavio kako je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine.

Ivan Šćepina je 2024. doživio tragediju nakon koje se nije znalo hoće li preživjeti, pa je ispočetka učio govoriti i hodati. Sada je položio maturu i hoda sve sigurnije

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