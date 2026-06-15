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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pomorska tragedija, Iran i SAD se dogovorili, jako nevrijeme...

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pomorska tragedija, Iran i SAD se dogovorili, jako nevrijeme...
Foto: 24sata/Reuters/čitatelj 24sata/canva

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Kako ju je udario, odmah je potonula. Je*ate, čovik je u moru, čovik je u moru! Krvari,” dramatične su riječi koje su se čule u snimci nastaloj netom nakon stravičnog sudara katamarana i jedrilice u nedjelju prije podneva u Splitskim vratima, tj. moru između Šolte i Brača. Četvero ljudi je poginulo.

HAVARIJA U MORU Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'
Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'

Nakon iscrpnih pregovora i kada se činilo da je eskalacija neminovna, kopernikanski obrat. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objelodanio je kako su SAD i Iran napokon postigli mirovni sporazum.

NA LOVORIKAMA POBJEDE Trump: 'Otvaramo Hormuški tjesnac. Neka nafta poteče!'
Trump: 'Otvaramo Hormuški tjesnac. Neka nafta poteče!'

Još jedan sunčan i vruć dan u Alexandriji! Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja u uobičajenom ritmu, trenira se jako, a u ponedjeljak oko 21.30 po našem vremenu "vatreni" će avionom krenuti u Dallas gdje ih očekuje dvoboj s Engleskom.

24SATA U SAD-U USA REPORT 24SATA 'Vatreni' se družili s Malkovichem, a nakon još malo treninga lete u Dallas
USA REPORT 24SATA 'Vatreni' se družili s Malkovichem, a nakon još malo treninga lete u Dallas

Najavljeno grmljavinsko nevrijeme u nedjelju poslijepodne stiglo je na sjever Hrvatske, a prema prvim informacijama najgore je bilo u Varaždinskoj županiji

PADALA JAKA TUČA FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren
FOTO Ovo su posljedice oluje na sjeveru Hrvatske: Poplavljene ulice, sve službe izašle na teren

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UŽAS KOD SPLITA Katamaran i jedrilica se sudarili, poginulo troje Čeha, traže jednu osobu...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽAS KOD SPLITA Katamaran i jedrilica se sudarili, poginulo troje Čeha, traže jednu osobu...

U sudaru jedrilice i katamarana kod Splitskih vrata poginule su tri osobe, za jednom osobom se traga...
DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade
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DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade

U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginulo je troje ljudi, za jednim čovjekom još tragaju. Svi poginuli su s jedrilice koja je plovila pod francuskom zastavom
Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'
HAVARIJA U MORU

Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'

Između Brača i Šolte sudarili se katamaran i jedrilica. Troje Čeha poginulo, četvero izvukli iz mora. Šokirani šef Kapetanije: ‘Ovako nešto nisam vidio 30 godina’

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