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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Pomorska tragedija, Iran i SAD se dogovorili, jako nevrijeme...
Kako ju je udario, odmah je potonula. Je*ate, čovik je u moru, čovik je u moru! Krvari,” dramatične su riječi koje su se čule u snimci nastaloj netom nakon stravičnog sudara katamarana i jedrilice u nedjelju prije podneva u Splitskim vratima, tj. moru između Šolte i Brača. Četvero ljudi je poginulo.
Nakon iscrpnih pregovora i kada se činilo da je eskalacija neminovna, kopernikanski obrat. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objelodanio je kako su SAD i Iran napokon postigli mirovni sporazum.
Još jedan sunčan i vruć dan u Alexandriji! Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja u uobičajenom ritmu, trenira se jako, a u ponedjeljak oko 21.30 po našem vremenu "vatreni" će avionom krenuti u Dallas gdje ih očekuje dvoboj s Engleskom.
Najavljeno grmljavinsko nevrijeme u nedjelju poslijepodne stiglo je na sjever Hrvatske, a prema prvim informacijama najgore je bilo u Varaždinskoj županiji
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UŽAS KOD SPLITA Katamaran i jedrilica se sudarili, poginulo troje Čeha, traže jednu osobu...
DETALJI STRAVE Svi mrtvi su s jedrilice, na katamaranu je bilo 118 putnika i 7 članova posade
Iskusni pomorac o tragediji kraj Splita: 'Jedrilica ima prednost, ali ako su imali motore...'