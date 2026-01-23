Srpski novinari su provocirali Piculu u Beogradu, on ostao smiren: 'Informer je zanijemio'

Delegacija Europskog parlamenta u petak je bez ikakvih problema prošla kroz središnju dvoranu Narodne skupštine Srbije i razgledala izložbu o Jasenovcu, iako su provladini mediji u Srbiji danima tvrdili suprotno, da su europarlamentarci navodno tražili da se izložba zaobiđe.

Posjet je predvodio hrvatski eurozastupnik Tonino Picula, stalni izvjestitelj EP-a za Srbiju, koji je pred kamerama izravno demantirao napise režimskih tabloida. Na pitanje novinara Informera je li delegacija tražila alternativni prolaz, Picula je kratko i jasno poručio: 'To nije istina', javlja RTL Danas.

Naglasio je da je izložba postavljena s razlogom te podsjetio da Europska unija počiva na antifašističkim temeljima. - Bez pobjede nad nacizmom ne bi bilo ni Europske unije - rekao je Picula, dodavši da članovi delegacije nemaju problem pogledati izložbu i podsjetiti se događaja iz Drugog svjetskog rata.

Tvrdnje o 'traženju drugih koridora' nazvao je 'potpunim izmišljotinama'.

Razgovor se potom skrenuo i na temu povijesnog revizionizma. Upitan o koncertima Marka Perkovića Thompsona i pozdravu 'Za dom spremni', Picula je poručio da osuđuje svaki pokušaj opravdavanja zločina i relativiziranja najvećih tragedija 20. stoljeća bez obzira događaju li se u Hrvatskoj, Srbiji ili bilo gdje drugdje.

Njegova izjava ubrzo se proširila društvenim mrežama, a jedan profil iz Beograda ju je objavio uz komentar: 'Informer je ostao bez riječi. Picula ih je mirno i pristojno vratio na mjesto.'

Podsjetimo, isti ti mediji ranije su grmjeli naslovima o 'skandalu' i tvrdili da je delegacija EP-a službeno tražila da ne ulazi u dvoranu u kojoj je postavljena izložba o Jasenovcu. Na te napise reagirao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je izjavio da bi takvo ponašanje, ako je istinito, bilo 'šokantno i sramotno'.

Predsjednica Skupštine Ana Brnabić otišla je i korak dalje, poručivši iz Estonije da joj je 'jezivo i stravično' da bi netko izbjegavao takvu izložbu.

Ni Vučić ni Brnabić ipak nisu dočekali europarlamentarce u Beogradu. Oboje su ranije najavili da se s delegacijom neće sastati, uz tvrdnje da dolaze 'nepozvani'. Vučić je čak poručio da nema namjeru 'gubiti vrijeme' na susret s njima.

No i te tvrdnje su ubrzo pale u vodu iz Europskog parlamenta potvrđeno je da je Veleposlanstvo Srbije u Bruxellesu uredno bilo obaviješteno o dolasku delegacije.

Netom prije posjete izložbi, došlo je i do neugodnog incidenta s novinarima tabloida Informer. Naime, oni su ušli u dio prostora koji je inače zatvoren za predstavnike medija Ondje su, pred uključenim kamerama, upućivali provokativna i politički obojena pitanja oporbenim političarima i stranim gostima, javlja Dnevnik.hr.

Prema snimkama koje su se pojavile u javnosti, mete njihovih istupa bili su Picula i oporbeni političar Zdravko Ponoš. Novinari Informera, medija poznatog po bliskosti s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznosili su tvrdnje i postavljali pitanja koja su izazvala nelagodu, dok je cijeli događaj sniman kamerama tog tabloida.

Posebnu pozornost izazvalo je pitanje upućeno Toninu Piculi: 'Je li ubijanje i progon Srba legitimno pravo?'.

Picula se nije upuštao u raspravu niti je odgovarao na provokacije, zadržavši miran i suzdržan stav.

Nakon toga, novinar se okrenuo Zdravku Ponošu, kojem je postavio pitanje je li morao ići na sastanak s Piculom zato što posjeduje hrvatsku putovnicu te zašto može razgovarati s hrvatskim europarlamentarcem, ali ne i sa 'srpskim medijem'.

- Vi niste srpski medij. Vi niste medij. - uzvratio je jasno Ponoš.

Zanimljivo je da se sve odvijalo uz prisutnost osiguranja, koje nije interveniralo niti spriječilo ulazak novinara u prostor zatvoren za medije.

Incident se dogodio upravo na dan dolaska Misije Europskog parlamenta u Beograd, čiji je zadatak procijeniti stanje demokracije i funkcioniranje institucija u Srbiji.