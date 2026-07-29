Zašto djeca slavnih mijenjaju prezimena? Nekoliko je razloga

Neka od najpoznatijih imena Hollywooda nisu ona s kojima su se zvijezde rodile. Nicolas Cage, Charlie Sheen i brojni drugi glumci promijenili su prezimena kako bi se odmaknuli od obiteljskog nasljeđa, izbjegli predrasude ili stvorili vlastiti identitet.

U zadnje vrijeme pažnju su privukla djeca slavnih koja zbog obiteljskih razmirica žele prekinuti sve veze sa svojim roditeljima. Najpoznatija su svakako djeca Angeline Jolie i Brada Pitta koja su se odrekla očevog prezimena nakon burnog razvoda glumačkog para, a slijedila ih je i Suri Cruise koja je 2024., nakon dugogodišnjih loših odnosa sa slavnim ocem Tomom Cruiseom, prezime zamijenila majčinim srednjim imenom Noelle.

Od šestero djece Jolie-Pitt, njih četvero je podnijelo službeni zahtjev da nose samo majčino prezime. Osim Zahare (21), Maddoxa (24), Vivienne (18) i Shiloh (20) koji su već podnijeli zahtjev za promjenom prezimena, par ima još dvoje djece: Paxa (22) i Knoxa (18). Vivienne je posljednja podnijela zahtjev kojim želi promijeniti ime u Vivienne Marcheline Jolie. Zahara želi postati Zahara Marley Jolie, dok Maddox traži promjenu u Maddox Chivan Jolie. Shiloh je još 2024. godine uspješno zatražila uklanjanje prezimena Pitt te se sada službeno preziva Jolie.

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I Angelina Jolie je 2002. godine službeno promijenila ime Angelina Jolie Voight u Angelina Jolie, izbacivši prezime svojeg oca, glumca Jona Voighta.

- Kao glumica nisam željela nositi prezime Voight jer bi ljudi odmah reagirali na to ime - rekla je Jolie za The Sun 2011. godine dodavši da joj se tata uvijek ispričavao zbog toga što su ju u člancima opisivali kao 'kćer Jona Voighta'.

Jolie i Voight, koji se razveo od njezine majke dok je još bila dijete, godinama su imali vrlo složen i turbulentan odnos. U kolovozu 2002., otprilike mjesec dana prije nego što je Angelina službeno promijenila prezime, Voight je u intervjuu za Access Hollywood izjavio da je otuđen od svoje kćeri te da smatra kako joj je potrebna pomoć zbog 'mentalnih problema'. Voight je 2024. godine za Variety potvrdio da su se on i Angelina u međuvremenu pomirili, iako je naglasio da se i dalje snažno razilaze u političkim stavovima.

Film - Playing by Heart Premiere | Foto: Starmax/Press Association/PIXSELL

S druge strane, Suri Cruise, odnosno, Suri Noelle, veći dio života uopće nema kontakt s ocem Tomom Cruiseom. Suri je ostala živjeti s majkom nakon što je ona 2012., nakon gotovo šest godina braka, podnijela zahtjev za razvodom. Od tada Suri nema gotovo nikakav kontakt s ocem, a nagađalo se da je glavni krivac za prekid kontakta s djevojčicom scijentološka crkva. Tom je navodno u zajednicu pokušao uvući i Suri i Katie, no glumica je to izbjegla. Suri od 2024. ne nosi očevo prezime. U lipnju te godine, na maturalnoj svečanosti njujorške LaGuardia High School nije koristila očevo prezime, kao ni četiri mjeseca kasnije kada se za glasanje registrirala pod prezimenom Noelle.

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Osim loših odnosa s obitelji, djeca slavnih zadnjih godina često ime mijenjaju kako bi izbjegla optužbe za nepotizam, odnosno kako ih ne bi nazivali 'nepo bebama'. Tako se kćer bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame i Michelle Obame, na Sundance filmskom festivalu kao redateljica potpisala samo svojim prvim i srednjim imenom - Malia Anne.

- Mojoj je djeci jako važno da osjećaju kako su sama zaslužila ono što postižu u životu. Ne žele da ljudi misle kako ne rade naporno ili da im je sve jednostavno dano zato što su djeca poznatih roditelja - kazala je jednom Michelle Obama.

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Louisa Jacobson najmlađa kći Meryl Streep i Dona Gummera, najpoznatija je po ulozi u HBO-ovoj hit-seriji 'Pozlaćeno doba' (The Gilded Age), a u profesionalnom životu koristi svoje srednje ime Jacobson umjesto prezimena Gummer. Louisa nikada nije javno objasnila zašto je odabrala upravo to prezime, no pretpostavlja se da je na promjenu bila prisiljena jer već postoji druga glumica koja se profesionalno predstavlja kao Louisa Gummer. Zbog tog su pravila brojni glumci tijekom karijere uzeli umjetnička imena. Jedan od najpoznatijih primjera je Michael Keaton, koji je rođen kao Michael Douglas, ali je morao promijeniti ime jer je ono već koristio oskarovac Michael Douglas.

Charlie Sheen dolazi iz vrlo poznate glumačke obitelji koju čine njegov otac Martin Sheen i brat Emilio Estevez - jedini koji nije promijenio ime.

- Znate, službeno nikada nisam promijenio svoje ime. I dalje sam Ramón Gerard Antonio Estévez. I volim svoje ime. Jednostavno sam se našao u vremenu i na mjestu gdje je već bilo dovoljno teško dobiti posao kao glumac. Kada sam počeo 1959. godine u New Yorku, imati hispansko prezime u to vrijeme nije bila prednost - kazao je Martin Sheen i dodao da mu je žao što svoje ime nije zadržao i na malim ekranima.

- Jedini utjecaj koji sam imao na Emilia bio je da zadrži svoje ime. Kada je počinjao, njegov agent savjetovao mu je da promijeni ime u Sheen, ali on to nije želio učiniti. I hvala Bogu da nije - kazao je Martin Sheen. Njegov drugi sin, Charlie Sheen, odnosno Carlos Irwin Estévez, odlučio je uzeti umjetničko prezime svoga oca.

- Tjedan dana ranije razgovarao sam s tatom i dobio njegov blagoslov za promjenu prezimena. Rekao sam mu koliko mi je važno odati mu počast tako što ću nastaviti nositi to ime - napisao je Charlie u svojim memoarima 'The Book of Sheen'.

Do 2018. godine sin Liama Neesona i pokojne glumice Natashe Richardson nosio je ime Micheál Neeson. U listopadu te godine Micheál, tada 23-godišnjak, službeno je promijenio prezime u Richardson.

- To nije bilo zato što je želio izbjeći slavu svog oca, koja je ogromna. Želio je zadržati svoju majku blizu sebe, jer je ona bila izvanredna glumica. Apsolutno izvanredna - kazala je njegova baka s majčine strane, glumica Vanessa Redgrave. Natasha Richardson i Liam Neeson vjenčali su se 1994. godine i dobili dva sina, Micheála i Daniela. Richardson je preminula 2009. godine u dobi od 45 godina nakon ozljede mozga u skijaškoj nesreći u Montrealu.

Nicolas Cage zapravo je Nicolas Coppola, nećak legendarnog redatelja Francisa Forda Coppole. Na setu filma 'Fast Times at Ridgemont High' kolege su ga zezale govoreći mu: 'Obožavam miris Nicolasa ujutro', što je bila referenca na film 'Apocalypse Now' njegova ujaka.

- Odlučio sam da mi to ne treba i promijenio sam ime u Cage. To je kombinacija Lukea Cagea iz Marvelovih stripova i Johna Cagea, avangardnog skladatelja - ispričao je jednom glumac, no iako se godinama služi umjetničkim imenom Nicolas Cage, službeno ga je promijenio tek 2025.