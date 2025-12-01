Gledali smo derbi s navijačima Chelseaja u Zagrebu: 'Bar jedan naš član je na svakoj utakmici'

U nedjelju su oči nogometne Engleske bile uprte u samo jednu utakmicu, baš kao što će idući tjedan sva hrvatska javnost usmjeriti pozornost na vječni derbi Dinama i Hajduka. U Londonu se odvijala bitka za sjeverozapadni dio grada između Chelseaja i Arsenala. Povijest utakmica ovih velikana traje čak 118 godina, još od 1907., kada su se prvi put susreli na Stamford Bridgeu.

Osim u Engleskoj, mnogi su u Hrvatskoj s velikom pažnjom pratili utakmicu. Ipak se radilo o borbi za Premiership, u kojoj "topnici" trenutačno prednjače, dok im "plavci" dišu za vrat. To je bio dovoljan povod i idealna prilika da Chelsea Croatia, jedna od najvećih navijačkih udruga stranih klubova u Hrvatskoj, pozove članove na organizirano gledanje utakmice.

Navijači pristigli iz svih dijelova Hrvatske

Njihova priča traje već 13 godina, a krenula je nešto prije nego što je klub u slavnom finalu pobijedio Bayern na Allianz Areni i podigao toliko željeni trofej Lige prvaka po prvi put. Gradski derbi protiv Arsenala postao je povod za 12. veliko godišnje okupljanje navijača Chelseaja, koji su stigli iz svih dijelova Hrvatske kako bi zajedno gledali susret.

Neki su potegnuli i stotine kilometara da bi došli na Klinček, gdje se održalo zajedničko gledanje. Nekoliko navijača stiglo je iz Slavonije, iz Vinkovaca i Slavonskog Broda, a jedna djevojka, strastvena navijačica, došla je čak iz Tučepa. Sa sobom je povela i obitelj, kojoj je rekla da idu na Advent, iako je pravi razlog bila utakmica, priča nam jedan od osnivača udruge Chelsea Croatia, Filip.

Foto: Chelsea Croatia

- Sve je počelo s platformom na internetu, gdje smo se povezali preko navijačkog foruma. U to vrijeme biti navijač Chelseaja značilo je biti i "vuk samotnjak" među onima koji su navijali za Real, Barcelonu… Većina nas je tako funkcionirala do 2013., a onda smo odlučili da imamo dovoljno veliku bazu ljudi koji žele i imaju ambiciju stvoriti platformu za druženje, okupljanje i odlazak na utakmice - priča nam.

Na Klinčeku se tako pojavilo više od stotinu pasioniranih navijača Chelseaja koji su pozornost posvetili isključivo utakmici. To je važno naglasiti jer se u sklopu kafića nalazi i teren na kojem se igra "G.O.A.T. liga", malonogometno natjecanje koje na kultnom zagrebačkom terenu s umjetnom travom privlači sve više sudionika, ali i gledatelja. U usporedbi s onima koji su toga dana došli pratiti Chelsea, njihov je broj bio mnogo manji.

Imaju tisuću članova, a polovica njih bila je na utakmicama Chelseaja

Prije početka utakmice organizirali su i pucanje penala, a pobjednik je kući odnio hudicu navijačkog kluba. Zadatak nije bio nimalo lak jer je golman, prije nego što je stao nasuprot 25 natjecatelja, obukao i kultnu kapu Petera Čecha. Osim toga, održali su i tradicionalnu tombolu, a nagrada je bila neprocjenjiva za sve navijače Chelseaja.

Iz udruge su uspjeli nabaviti fotografiju Didiera Drogbe s njegovim potpisom. Nije to bila bilo kakva fotografija, nego ona koja svakog navijača naježi kad je vidi. Na uokvirenoj fotografiji nalazi se kadar Drogbe nakon što je postigao posljednji penal u raspucavanju na Allianz Areni, kojim je Chelseaju donio trofej Lige prvaka. Sretni je dobitnik uz nju dobio i certifikat koji potvrđuje da je legendarni Bjelokošćanin doista potpisao tu fotografiju, kako bi uklonili svaku sumnju u autentičnost.

Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

Održala se i već tradicionalna kladionica. Svaki se navijač mogao kladiti na točan rezultat utakmice i jednog strijelca. Kako je utakmica završila bez pobjednika 1-1, a jedini gol posve neočekivano zabio Trevor Chalobah, nitko nije pobijedio na kladionici.

Biti član udruge Chelsea Croatia, naravno, ima i svoje benefite. Navijači često organizirano putuju na Stamford Bridge pratiti svoj omiljeni klub.

- Sada, svih tih godina kasnije, kroz udrugu je prošlo više od 1.000 ljudi i postalo njezinim članovima. Na utakmice je zasigurno otišlo preko 500 hrvatskih navijača. S klubom smo direktno povezani i imamo značajan status priznanja, drugi najviši na svijetu. U stalnoj smo komunikaciji s klubom i naručujemo ulaznice izravno, prije nego što ih članovi počnu kupovati - kažu iz udruge.

Uz Chelsea se i zaljubljuje...

Imaju i pogodnost birati utakmice na koje žele ići. Inače je praksa u nekolicini engleskih klubova, poput Liverpoola, da njihovi navijači unaprijed dobiju točno određene utakmice na koje mogu ići. Iz udruge Chelsea Croatia osobno naručuju ulaznice za svaku domaću utakmicu.

- Ove je sezone barem jedan naš član bio na svakoj domaćoj utakmici Premiershipa. Na Barceloni i Liverpoolu bilo je više od deset ljudi. Sada planiramo u siječnju ići na utakmicu protiv Brentforda, gdje će iz Zagreba stići 25 naših članova. To je naša snaga. Super su lajkovi, komentari na Facebooku, ali mi čvrsto vjerujemo u fizička okupljanja i odlaske na utakmice. Dajemo ljudima platformu da mogu sudjelovati. Često nam dolaze prijatelji iz Bosne i Hercegovine, Slovenije… Mi smo heterogena skupina koja se okuplja oko jedne zajedničke stvari, a to je ljubav prema Chelseaju - ponosno nam je rekao Filip, a u tom je trenutku našem stolu prišao jedan par s malom curicom.

Njihova je priča doista posebna. Upoznali su se upravo na jednom ovakvom okupljanju, zaljubili se i danas žive u sretnom braku u kojem imaju djevojčicu. Na vjenčanju su čak imali i tortu s grbom kluba. Dvogodišnja navijačica bila je u središtu zbivanja, a roditelji su je već naučili da je plavi dio Londona onaj najbolji.

Foto: Chelsea Croatia

Njihova transparent vidi se u svakom prijenosu i krasi tribine Bridgea

Koliko su vrijedni volonteri i koliko ih veže ljubav prema klubu pokazuje i činjenica da već godinama na zapadnoj tribini Stamford Bridgea stoji njihov transparent "Chelsea Croatia".

Foto: Chelsea Croatia

- Na to sam jako ponosan, kao i na dodjelu iz 2017. godine kada smo N'Golou Kantéu uručili nagradu za najboljeg igrača kluba. To je priznanje kluba koje smo mi dobili i iznimno smo ponosni na to. Kad me netko pita "Zašto to radiš, zašto ulažeš toliko sati u to?", to je odgovor. Strast i ljubav koju dobivamo od kluba. Naš se transparent vidi na svakom prijenosu i nalazi se točno u sredini tribine, a kada su nas odabrali da uručimo nagradu, to nam je bila golema čast.

Foto: Chelsea Croatia

Njihova se udruga financira isključivo članarinama, ali one su dovoljne tek toliko da pokriju troškove funkcioniranja udruge. Na godišnjoj razini to je vrlo mali budžet. Ipak, i s minimalnim sredstvima oni i dalje djeluju kao najorganiziranija navijačka skupina nekog engleskog kluba u Hrvatskoj.

- Jesmo li najbrojniji? Ne znam odgovor na to. Ima jako puno navijačkih skupina i udruga talijanskih klubova, ali je relativno lakše otići na utakmicu. Ne podcjenjujem, svaka im čast na angažmanu. Oni mogu uzeti autobus ili dva i otići na utakmicu, dok mi nemamo taj luksuz. Dajemo najviše koliko nam vrijeme dopušta, jer je ovo ipak samo hobi i ljubav - zaključio je Filip.