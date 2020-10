Gljive su superhrana, a ovo su šest razloga zašto ih treba jesti

Osim što nude raznovrsnost na tanjuru, gljive su nutritivno bogate namirnice koje će vas dugo zadržati sitima, potaknuti zdravlje crijeva i opskrbiti vas vitaminom D

<p>Dijetetičarka <strong>Gemma O'Hanlon </strong>smatra da bi gljive trebalo prozvati superhranom jer nude pregršt nutrijenata, utažuju glad, eliminiraju loš zadah i povećavaju razinu vitamina D, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8802401/Australian-Mushrooms-dietitian-Jemma-OHanlon-reveals-surprising-benefits-eating-mushrooms.html?utm_source=fark&utm_medium=website&utm_content=link&ICID=ref_fark"> DailyMail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Rekorderi puhare</p><p>- Gljive su odličan način da obrocima dodate okus, a sad znamo da je konzumacija gljiva povezana s brojnim zdravstvenim benefitima - kazala je.</p><p>Kaže da će vaše tijelo biti zahvalno ako redovito konzumirate šampinjone, mješinarke, smeđe šampinjone ili bukovače.</p><p>- Dodajte ih u bilo koje jelo i dat će mu sjajan okus - od rižota, juha, variva do bolonjeza i čak pizze - kazala je.</p><p>Nutrition Research Australia proveo je studiju u kojoj su znanstvenici ustanovili da gljive koje najčešće jedemo sadrže niz bioaktivnih sastavnica koje ne nalazimo samo u povrću, nego i u mesu, cjelovitim žitaricama i orašidima.</p><h2>Vitamin D</h2><p>- Gljive koje su rasle izložene sunčevoj svjetlosti izvor su vitamina D i mogu djelovati kao učinkoviti dodatak prehrani u tom smislu - navodi se u istraživanju.</p><p><br/> - Da biste iskoristili vitamin D iz gljive, ostavite ih na suncu 15 minuta sa klobucima okrenutima naopačke. To je jednostavan trik koji povećava sadržaj vitamina D u gljivama za čak 10 puta. Dodatno, u jelima koristite sve dijelove gljive, dakle i klobuk i stabljiku. Mnogi ne shvaćaju da je i u stabljici pravo bogatstvo nutrijenata, pa ih nemojte bacati - kaže O'Hanlon.</p><h2>Osjećaj sitosti</h2><p>Jedenje gljiva produljuje osjećaj sitosti, smanjuje glad i u ostatku dana ćete konzumirati manje količine hrane. Zato su gljive idealna sastavnica zdravih dijeta i onih koji paze na liniju.</p><h2>Zdravlje crijeva</h2><p>Ako želite imati zdrava crijeva, gljive svakako moraju biti na vašem jelovniku. Sadrže posebne probiotike koji hrane zdrave bakterije u crijevima te umanjuju nastanak lošeg zadaha.</p><h2>Potpora imunitetu</h2><p>Gljive su bogate antioksidansima koji nam pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i osnažuju funkciju imuniteta.</p><h2>Manji rizik od raka</h2><p>Redovito jedenje gljiva povezano je sa smanjenim rizikom raka jajnika te usporavanjem progresije raka prostate.</p><h2>Zdravlje srca</h2><p>Stanične stijenke gljiva bogate su beta glukanima, topljivim vlaknima kakva obično sadrži zob, a ona imaju svojstva snižavanja lošeg kolesterola u krvi te na taj način čuvaju zdravlje srca.</p><h2>Zašto im pripada status superhrane?</h2><p>Voditeljica istraživanja u Nutrition Research Australia <strong>dr. Flavia Fayet-Moore </strong>istaknula je kako zbog svih svojstava gljive treba smjestiti među superhranu.</p><p>- One predstavljaju zasebno kraljevstvo u svijetu hrane i istraživanja diljem svijeta. Sve znanstvene studije unazad 20 godina pokazale su da ih imamo razloga smatrati superhranom. Biološki se razlikuju od biljaka i životinja, ali opet sadrže jedinstvene bioaktivne sastojke koji pomažu imunitetu na staničnoj razini te utječu na mikrobiotu - tvrdi ona.</p><p>Rad su objavili u stručnom časopisu Journal of Nutritional Biochemistry i riječ je o prvom sustavnom radu koji promatra zdravstveni utjecaj Agaricus Bisporus gljiva na zdravlje.</p><p> </p>