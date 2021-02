Ljeto je pred vratima, a teretane su, zbog epidemioloških mjera u proteklim mjesecima bile zatvorene. Mnogim ženama nije bilo lako natjerati se vježbati kod kuće, a to najbolje zna Splićanka Marijana Pašalić (44) žena koja svojim izgledom očarava, ali i koja najbolje zna da se uspavana energija ne može probuditi na kauču. Aktivan život njezin je izbor, a male savjete kako se tijelo dovesti u red do ljeta, kako se pokrenuti i njegovati i kada misliš da za to nemaš vremena nesebično dijeli i na svom blogu Vitality i Instagram profilu fit_with_mary. U najnovijem blogu osvrnula se na žene u 30-ima i 40-ima koje su zauzete ulogom majke, supruge i domaćice.

- Proces pomlađivanja kreće prvo iz glave. Zato obavezno isključi 'balkanski mode', mentalnu sklopku sluškinje koja udovoljava svima, osim svojoj kralježnici i venama. Ispod pregačice možeš imati i vitke noge, uzak strukić i njegovano tijelo... Ako ne držiš do sebe, ne drže se ni drugi samo za tebe. Voljet ćeš se više. Njegovana domaćica, Woow, ima li što ljepše?!... Nesputano uživaj, pusti brojke i hormone, jer nisi ni na pola puta. Ne daj svoje vrijeme turskim serijama - poručuje Marijana ženama poručivši im prije svega - vježbanje.

- To je najbolji hijaluron za tvoju kožu, neophodna doza cirkulacije, protoka i akcije koja popunjava slobodno vrijeme, botoksira i zamrzava godine, optimalna doza elana i energije. Ampula puna eliksira mladosti. Druge ti nisu potrebne. Odvoji 60 minuta za to. Održavaj kilažu i fleksibilnost. Ne dopusti da od trbuha ili ukočenih leđa ne možeš zavezati remen neodoljivih štiklica. Njeguj se! Dok jedeš avokado namaži i lice, dok ispijaš jogurt napravi maskicu, dodaj med, maslinovo ulje….spoji ugodno s korisnim, za to ti treba jedna minuta. Imaš je! Svaki dan jedi povrće i pij dvije litre tekućine, odnosno vode ili nezaslađenih čajeva. Ne zaboravi na 10000 koraka posebno u dane bez treninga, odnosno sat vremena ugodne šetnje, kontinuirane srednjeg do jačeg tempa. Zdrav život je balans. Zato izbalansiraj! Koliko si sjedila, toliko i šetaj. Koliko si pojela toliko kalorija potroši. Koliko stresa, toliko mira - kaže Marijana čiji je izgled čisti dokaz da se sve može postići, jer tko ima volje, nađe načina. Tko nema, nađe izliku.

Vlasnica je Centra za rekreaciju Vitality, a radila je obje trudnoće do zadnjeg dana. Na posao se vratila 40 dana nakon poroda.

- Trudila sam se da uz sedam godina nespavanja, sve štima, i kuća i posao. Težak je to izazov, iz noćnih dječjih avantura direktno u teretanu na posao. Što sve žena izdrži, to ne može nitko drugi zamisliti, pa ni ona sama - kazala nam Marijana, majka dvije djevojčice koja je uz sve obaveze pokrenula je i vlastitu liniju detox proizvoda koji rekreaciju čine još učinkovitijom.

Što se tiče prehrane, kao najčešće pogreške u takozvanoj zdravoj prehrani navodi grickanje dvopeka kao zamjenu za kruh, crnu čokoladu s visokim udjelom šećera, a koju otkriva deklaracija, nekontrolirano grickanje velikih količina orašastih plodova, kandirano voće umjesto svježeg, smoothie sa previše voća, banana i sjemenki, kavu za doručak, velike količine zdravih sokova od voća ili škrobastog povrća, cikle te mrkve te neumjerenost u mliječnim napitcima. Ne savjetuje ni vino za večeru, grickanje štapića i krekera, proteinske pločice s malo proteina, a puno šećera i fruktoznog sirupa te marmelade sa previše šećera. Ženama koje se žele dovesti u red svakako naglašava da se obroci ne smiju preskakati, ili da se obroci prečesto ili prerijetko uzimaju.

Savjeti za vježbanje i prehranu

1. Ne preskačite istezanje - Marijana ističe da je kod vježbanja obavezno zagrijavanje na početku i istezanje na kraju. To su dva vrlo važna segmenta vježbanja koja se najčešće preskaču.

2. Fokus je na cijelom tijelu - Treba raditi vježbe za cijelo tijelo s naglaskom na željene mišiće. Tijelo je jedna cjelina. Ako se želi skinuti trbuh, treba raditi i druge mišiće poput nogu, pokretače metabolizma.

3. Važan je balans - Nakon trbušnjaka obavezno napraviti leđnjake. Radite čučnjeve i iskorake, najučinkovitije vježbe za stražnjicu i noge. Pritom pripazite na pravilan položaj leđa i koljena. Neka 10 000 brzih koraka dnevno budu dio aktivnog odmora. Mišiću rastu u fazi odmora.

4. Pazite na prehranu - Bacite se na zdravu prehranu i redovite obroke. Treba vam puno bjelančevina, umjereno ugljikohidrata i optimalno masti. Pazite da obroke ne uzimate prečesto ili prerijetko.

5. Važna je upornost - Formula uspjeha je u upornosti, odanosti i ustrajnosti. Tko ima volje, nađe načina, a tko nema nađe izliku. Odvojite dnevno tih 60 minuta za vaše zdravlje.