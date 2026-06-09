PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Tuga u V. Gorici, Filipinka o potresu za 24sata, Lambo pronašli u štali

U školi u Velikoj Gorici u ponedjeljak se ugušio učenik drugog razreda osnovne škole. Hitna je stigla ubrzo, reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli.

- Dijete je bilo pod velikim odmorom, živahno, skakalo, smijalo se. Jeo je krafnu i očito je udahnuo veći zalogaj u dišni put. Djeca koja su bila pored njega su rekla da je poplavio, prestao disati i izgubio svijet i srušio - ispričala je.

Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada.

- Toliko je ljudi stradalo, i toliko zgrada oštećeno, tužna sam, jako tužna i zabrinuta - rekla je Filipinka Maricel za 24sata.

Nevjerojatnu priču krije Lamborghini Countach kojeg su vrbovečki supružnici, zaljubljenici u automobile i članovi Autokluba Vrbovec, Maja i Željko Octenjak pronašli u štali.

Mnogi roditelji sve češće samostalno tumače pravilnike i zakone vezane uz odgoj i obrazovanje. Tu dolaze i odvjetnici koji su doslovce postali njihova poluga za zastrašivanje nastavnika i ravnatelja.

Dalić je napravio top posao kroz ovaj period, moraju se poštovati njegove ideje. To što je on izvukao s Hrvatskom je znanstvena fantastika. Dvojica igrača koja su meni zanimljiva, i koja su mogla pomoći, su Josip Mišić i Mislav Oršić, kaže Elvis Scoria za 24sata.

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