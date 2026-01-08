Merimu je partner upucao dva puta, sestru joj ubio pred kućom: 'Rane će zacijeliti, ali ovo nikad'
Sestra ubijene Vanese: 'Sve bih dala da je živa. Josip je govorio da će pobiti sve koje volim...'
Godinu dana trebat će da fizički oporavak završi, kažu liječnici. No ono što je preživjela Merima Kalanjoš (29) ostat će s njom cijeli život. U prosincu 2025. njezin nevjenčani suprug Josip Oršuš (40) pucao je u nju, a zatim joj pred kućom ubio trudnu sestru Vanesu (28). Krvava drama dogodila se 4. prosinca u mjestu Sitnice, u obiteljskoj kući Kalanjoševih. Oršuš je te večeri došao naizgled miran. Nitko nije mogao naslutiti da će se kuća pretvoriti u poprište horora kakav Međimurje ne pamti.
Najprije je zapucao u Merimu unutar kuće. Teško ranjena, uspjela je stati ispred svoje sestre i tijelom je zaštititi. Metak ju je pogodio u leđa. Vanesa je tada pobjegla van, ali Oršuš ju je slijedio. Jedan pucanj bio je koban, Vanesa je pogođena u glavu i nije preživjela, javlja emedjimurje.
Obje sestre hitno su prevezene u Županijsku bolnicu Čakovec. Liječnici su se danima borili za Merimin život. Vanesa je, nažalost, preminula od zadobivenih ozljeda i pokopana je 9. prosinca u Murskom Središću.
'Dva puta su me oživljavali'
Popis ozljeda koje je Merima zadobila nalikuje ratnom izvješću: probijena prsa, ozljede pluća, jetre i žučnjaka, prijelomi rebara i bedrene kosti, hemotoraks i pneumotoraks. Srce joj je, kaže, dvaput stalo.
– Oživljavali su me dva puta. Bila sam u komi, prošla sam više operacija. Bol je bila neopisiva, i fizička i psihička. Rekli su mi da me čeka najmanje godinu dana oporavka – kazala Merima za emedjimurje.
Dodaje kako su rane možda zacjeljive, ali trauma ne.
Prijetnje, ljubomora i ucjene
Merima otkriva da je godinama živjela u strahu. Više puta pokušala je prekinuti odnos s Oršušem, no on ju je, tvrdi, opsesivno kontrolirao i prijetio.
– Bila sam skrivana po sigurnim kućama. Zadnji put me vratio ucjenom: rekao je da će pobiti sve koje volim ako mu se ne vratim – prisjeća se.
Te kobne večeri posvađali su se, ali ništa nije upućivalo na krvoproliće. Oršuš je mirno rekao da ide do auta po slatkiše za djecu. Vratio se s puškom.
– Kad sam čula repetiranje u hodniku, znala sam da je gotovo – kaže Merima.
'Htio je ubiti sve koje volim'
Nakon što je ranjena, uspjela je viknuti ukućanima da bježe. Oršuš se vratio u kuću i počeo tražiti njezina oca, otvarao je vrata soba i ormara.
– Znam da je htio ubiti sve ljude koje ja volim – govori.
U očajničkom pokušaju da spasi oca, stala je pred vrata WC-a gdje se skrivao i slagala Oršušu da je već ubio njezina oca. Pokazala mu je krvave ruke. U tom trenutku on ju je ponovno upucao, ovaj put u nogu. Treći metak prošao je tik uz njezinu glavu – rupa je i danas vidljiva na vratima.
Nakon toga je pobjegao.
'Sve bih dala da je ona živa'
Merima danas živi s obitelji. Kreće se uz pomoć štaka, iz noge joj još izlazi metalna šipka, a dio metka i dalje je u tijelu. O njoj brinu mlađa sestra Novela i ostatak obitelji.
Na krevetu u dnevnoj sobi drži fotografiju ubijene Vanese.
– Sve bih dala da je ona živa. Da sam ja umrla umjesto nje, samo da ona diše… – govori kroz suze.
Iz bolnice je otpuštena ranije nego što je planirano jer su liječnici procijenili da će joj boravak u krugu obitelji pomoći u psihičkom oporavku. No noći su i dalje najteže.
– Ne spavam. Kad zatvorim oči, sve se vraća. Strah, pucnjevi, gubitak… Htio nas je sve pobiti – zaključila je Merima.
