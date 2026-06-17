Obavijesti

News

TOP VIJESTI I TEME

PROPUSTILI STE? ČITAJTE! 'Vatrena' ludnica u Dallasu, Trumpov plan, poginuli Česi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
PROPUSTILI STE? ČITAJTE! 'Vatrena' ludnica u Dallasu, Trumpov plan, poginuli Česi...
Foto: Nel Pavletic, Pixsell/Društvene mreže/Reuters/canva

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke.

POMORSKA NESREĆA Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Al Arabiya English tvrdi da je došla do dokumenta od 14 točaka koji bi SAD i Iran trebali potpisati u petak. Sporazum predviđa prekid sukoba, ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranske imovine i plan obnove.

14 TOČAKA ZA MIR Procurio tajni plan Irana i SAD-a: Iran bi dobio milijarde, nafta bi opet krenula prema svijetu
Procurio tajni plan Irana i SAD-a: Iran bi dobio milijarde, nafta bi opet krenula prema svijetu

Ivan Milatić (55) stopostotni je invalid. Zatvoren je u stanu po cijele dane jer mu je osobni asistent na odmoru. Zamjenu ne može dobiti. Upozorava na puno širi problem sustava...

RIJEČANIN BEZ POMOĆI Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'
Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'

Dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske, navijači "varenih" napravili su šou u Dallasu. "Mi Hrvati" organizirali su povorku i razvlačenje velike hrvatske zastave, a prizor je snimljen i sa 45 kata zgrade i zaista je fenomenalan.

EUFORIJA NA VRHUNCU VIDEO Spektakularan prizor! Pogledajte povorku Hrvata u Dallasu s 45. kata nebodera
VIDEO Spektakularan prizor! Pogledajte povorku Hrvata u Dallasu s 45. kata nebodera

Top vijesti

MEĐU NJIMA I MALOLJETNICI Namamili muškarca (32) pa ga pretukli: Digli optužnicu protiv sedmero mladih kod Rijeke!
Namamili muškarca (32) pa ga pretukli: Digli optužnicu protiv sedmero mladih kod Rijeke!
POLITIKA I SPORT Odigrali ste, a sad van! Irance su potjerali iz SAD-a odmah nakon utakmice u Los Angelesu
Odigrali ste, a sad van! Irance su potjerali iz SAD-a odmah nakon utakmice u Los Angelesu
KREĆE LUDNICA Bivši 'vatreni' za 24sata najavili Engleze: 'Nisu oni nikakav bauk za nas. Možemo do četvrtfinala'
Bivši 'vatreni' za 24sata najavili Engleze: 'Nisu oni nikakav bauk za nas. Možemo do četvrtfinala'
ANKETA: ŠTO MISLITE? VIDEO Velika mrlja u povijesnoj Messijevoj večeri. Ovo nije ni za karton! 'Fifa štiti zlatnog dečka'
VIDEO Velika mrlja u povijesnoj Messijevoj večeri. Ovo nije ni za karton! 'Fifa štiti zlatnog dečka'
u navijačkom zanosu Lille u akciji! Šije hrvatski grb uoči okršaja s Englezima
Lille u akciji! Šije hrvatski grb uoči okršaja s Englezima
REKORDER Koenigsegg Jesko Absolut oborio rekord: Pogledajte kako juri nevjerojatno brzi benzinac
Koenigsegg Jesko Absolut oborio rekord: Pogledajte kako juri nevjerojatno brzi benzinac

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
POMORSKA NESREĆA

Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke
Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona
ARHEOLOŠKO ČUDO

Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona

Istraživanja su provedena u organizaciji Muzeja i galerija Konavala pod vodstvom Helene Puhare. Stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala i Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja
Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'
RIJEČANIN BEZ POMOĆI

Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'

Ivan Milatić (55) stopostotni je invalid. Zatvoren je u stanu po cijele dane jer mu je osobni asistent na odmoru. Zamjenu ne može dobiti. Upozorava na puno širi problem sustava...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026