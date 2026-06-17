PROPUSTILI STE? ČITAJTE! 'Vatrena' ludnica u Dallasu, Trumpov plan, poginuli Česi...

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke.

Al Arabiya English tvrdi da je došla do dokumenta od 14 točaka koji bi SAD i Iran trebali potpisati u petak. Sporazum predviđa prekid sukoba, ukidanje pomorske blokade, odmrzavanje iranske imovine i plan obnove.

Ivan Milatić (55) stopostotni je invalid. Zatvoren je u stanu po cijele dane jer mu je osobni asistent na odmoru. Zamjenu ne može dobiti. Upozorava na puno širi problem sustava...

Dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske, navijači "varenih" napravili su šou u Dallasu. "Mi Hrvati" organizirali su povorku i razvlačenje velike hrvatske zastave, a prizor je snimljen i sa 45 kata zgrade i zaista je fenomenalan.

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