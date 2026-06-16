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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! 'Vatreni' u Dallasu, ruski teror i novi detalji pomorske nesreće...

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! 'Vatreni' u Dallasu, ruski teror i novi detalji pomorske nesreće...
Foto: I. Soban, I. Ivanovic, S. Strukic/Pixsell, Reuters, Canva

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Tragična pomorska nesreća kod Splita šokirala je Hrvatsku. Ronioci iz potopljene jedrilice izvukli i četvrtu žrtvu. Istraga o pomorskoj nesreći traje. Istražitelj u šoku: 'Česi su bili naši prijatelji'.

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Tko je skrivio sudar u Splitskim vratima? 'Poginuli Česi dolazili su 20 godina k nama na obalu'

Ovakvu podršku nisam ni u snu mogao zamisliti i zato sam morao zahvaliti ljudima. Neprestano dobivam poruke, pozive i komentare, što je pokazatelj da sam na dobrom putu i daje mi snagu da nastavim dalje, rekao nam je nezavisni gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

NAKON UPADA USKOK-A Šimunić za 24sata: Borimo se i stvorimo Hrvatsku bez korupcije
Šimunić za 24sata: Borimo se i stvorimo Hrvatsku bez korupcije

Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva koje će razveseliti vozače, budući da će sve vrste goriva biti jeftinije nego u proteklom razdoblju...

DOBRA VIJEST ZA VOZAČE Od ponoći niže cijene goriva!
Od ponoći niže cijene goriva!

Navijači Hrvatske pripremaju se za spektakl protiv Engleske. U predgrađu Dallasa, u Fort Worthu, okupili su se naši navijači u dobrome duhu i atmosferi gdje su navijali za 'vatrene' uoči Engleza.

NABRIJAVANJE ZA TEKMU FOTO Hrvati okupirali Dallas! Pogledajte prizore navijanja uoči prvog testa na Mundijalu
FOTO Hrvati okupirali Dallas! Pogledajte prizore navijanja uoči prvog testa na Mundijalu

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Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

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