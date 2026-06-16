PROPUSTILI STE? ČITAJTE! 'Vatreni' u Dallasu, ruski teror i novi detalji pomorske nesreće...

Tragična pomorska nesreća kod Splita šokirala je Hrvatsku. Ronioci iz potopljene jedrilice izvukli i četvrtu žrtvu. Istraga o pomorskoj nesreći traje. Istražitelj u šoku: 'Česi su bili naši prijatelji'.

Ovakvu podršku nisam ni u snu mogao zamisliti i zato sam morao zahvaliti ljudima. Neprestano dobivam poruke, pozive i komentare, što je pokazatelj da sam na dobrom putu i daje mi snagu da nastavim dalje, rekao nam je nezavisni gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

Od ponoći na snagu stupile nove cijene goriva koje će razveseliti vozače, budući da će sve vrste goriva biti jeftinije nego u proteklom razdoblju...

Navijači Hrvatske pripremaju se za spektakl protiv Engleske. U predgrađu Dallasa, u Fort Worthu, okupili su se naši navijači u dobrome duhu i atmosferi gdje su navijali za 'vatrene' uoči Engleza.

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