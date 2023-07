365 dana je svakodnevno radio sklekove do iznemoglosti - evo kako mu se tijelo oblikovalo

Svakodnevno napraviti niz sklekova do otkazivanja ne zvuči kao zahtjevan posao, pogotovo jer je riječ o vježbi koja ukupno traje svega nekoliko minuta. Na kraju vježbe biste mogli osjetiti bolne mišiće, no ako biste istu vježbu ponavljali baš svaki dan tijekom godinu dana, mogli biste se iznenaditi, piše Men's Health.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajkun troši milijune na pomlađivanje

YouTuber Troy Adashun kaže da je radio upravo to, a svojim video radovima priča kako je eksperimentirao u dobi od 17 godina. Tvrdi da svakodnevni sklekovi do otkazivanja imaju puno pozitivnih učinaka.

Naravno, čak i radeći samo jedan set tijekom dužeg vremenskog razdoblja, vjerojatno ćete uočiti fizičke promjene. Adashun pokazuje kako može u komadu napraviti 51 sklek prije nego što više ne može napraviti ni jedan, ali kaže da mu je svakodnevno izvođenje te vježbe pomoglo da dostigne 100 sklekova u jednom pokušaju prije otkazivanja.

Ipak, više od fizičke koristi, Adashun naglašava neke manje opipljive učinke svakodnevne posvećenosti jednoj vježbi. Kaže kako je to jednostavan način da uvedete strukturu u svoje treninge.

Pogledajte ga u videu:

Svakog dana morate napraviti samo tu jednu jedinu vježbu, jedno postignuće. To vam može pomoći podržati režim tjelovježbe ako ga gradite.

Uz to, ako radite do otkazivanja, to je sjajan način za izgradnju mentalne usredotočenosti. Odredite koliko sklekova možete napraviti prije nego što se iscrpite.

Foto: Dreamstime_

Čak i za iskusne vježbače, to može biti sjajan podsjetnik da pronađu snagu za posljednjih nekoliko ponavljanja. Naravno, ne morate raditi tijekom cijele godine kako biste iskusili te benefite. Adashun savjetuje da se najprije ograničite na mjesec dana. Napokon, veliki uspjeh često se gradi na skromnim temeljima.