Bandić: Ja se divim hrvatskom puku kako može "popušiti foru"

Sučelili su se nositelji II.izborne liste. Teme su bile korona virus i održavanje izbora te otkazivanje predizbornih kampanja, potresu u Zagrebu i Zakon o obnovi

<p>U <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3838154/prvo-veliko-suceljavanje-prvaci-lista-u-skupini-smrti-odmjeravaju-snage-samo-na-rtl-u/" target="_blank">RTL-ovom </a>sučeljavanju svoje stavove sučelili su nositelji lista u II. izbornoj jedinici<strong> Gordan Jandroković</strong>, <strong>Miroslav Škoro</strong>, <strong>Rajko Ostojić</strong>, <strong>Nino Raspudić</strong> te<strong> Milan Bandić</strong>.</p><p>Prvo pitanje bilo je treba li stopirati kampanju s obzirom na situaciju s koronom.</p><p>Milan Bandić je odgovorio da on nema kampanju i da njega korona ne zabrinjava.</p><p>- Više me zabrinjava druga hrvatska korona, nekompetencija, nesposobnost, neučinkovitosti. A mjera se treba držati, molim građane za strpljenje - rekao je Bandić.</p><p>Treba li odgoditi izbore?</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Ne treba, mogli smo ih održati i od kuće, da smo htjeli. Oni koji su odlučivali, odlučili su drugačije.</p><p>Isto je pitanje postavljeno i Gordanu Jandrokoviću.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Ne razmišljamo o odgodi izbora. Nema razloga. Naše brojke su još uvijek pod kontrolom. U odnosu na Sloveniju mi na milijun stanovnika imamo najmanji broj aktivnih slučajeva. Da, treba biti oprezan, pojavili su se dvocifreni brojevi, ali to je pod kontrolom.</p><p>Ono što je važno da se i mi u kampanji, ali i građani držimo uputa koje dobivamo od nadležnih službi i vjerujem da će biti sve u redu.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Vidjet ćemo što će biti za dva tjedna, ali dobili su ono što su htjeli. Vrč ide na vodu dok se ne razbije. Očito je došao drugi val ili je ovo rep drugog vala. Što se nas tiče mi idemo na izbore, poštujemo mjere. Nama se ne može desiti ovo što se dogodilo u Zadru, da sjedimo na pola metra. Poštujemo upute HZJZ-a, koje usput ne poštuje njihov ravnatelj, kolega Capak. Mi ih poštujemo, oporba ih poštuje, građani ih poštuju, borbu protiv koronavirusa su iznijeli naši građani.</p><p><strong>Ustavni sud kaže da se ne može odgađati izbore, da se može samo uvoditi izvanredno stanje.</strong> Mi ne želimo ukidati Ustavni sud, kao neki, kazao je Ostojić.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Čudovišna je bila odluka da se izbori naguraju na početak ljeta i to usred pandemije dok nisu mogli izaći iz Zagreba, dok nije se moglo organizirati javne skupove. To je i stvar koja me natjerala na izbore. Zato sam ovdje večeras, a ne u ulozi komentatora ili promatrača. To je kap koja je prelila čašu. Potpuno neodgovorna odluka jer je HDZ procijenio da popularnost stožera može iskoristiti za bolji rezultat na izborima. Više od pola stožera je na listama HDZ-a i sad se događa ovo što se događa. Nisam ja taj koji to treba odrediti, treba slušati stožer, on je mjerodavan da kaže može li se glasati s dovoljno sigurnosti ili ne. Zabrinjavajuće je da se mogu donijeti dodatne mjere koje mogu utjecati na izlaznost, to vladajućoj oligarhiji odgovara.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Ja vidim i dalje velike probleme za hrvatsko gospodarstvo. Vidim da smo dovedeni u situaciju da nam se cijeli svijet smije. Zbog te želje da kapitaliziraju to što se dogodila dok je struka vodila i dobro je vodila koronakrizu, šutnuli su loptu predaleko i ne mogu je stići. Brine me nastavak agonije u gospodarstvu, posebice u poljoprivredi.</p><p>Domovinski pokret je napravio što može, odgodili smo skupove, ispričavam se ljudima, mislim da je zdravlje važnije.</p><p><strong>Otkazivanje kampanje i skupova zbog korona virusa?</strong></p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Logično je da opozicija želi nas prikazati odgovornima. Kada smo odnijeli ovu odluku, vodili smo i računa o ustavnim rokovima. Izbore smo planirali i brojke kada smo kretali u sve to su bile rekordno niske. Brojke su pod kontrolom. Nemamo velike skupove, imamo manje skupove s građanima. Zasad nećemo odgađati, ali ćemo poštovati mjere. Moramo se tome prilagoditi. Mi smo se nakon odličnih brojki otvorili. Hoćemo se odreći restorana hotela, turizma...? Ovo je novo vrijeme, moramo se naučiti na novi život. Svaki građanin može biti prenositelj virusa. Ne može stati život. Život je stajao, ali je stvorio velike probleme.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Mi idemo na teren sve dok Stožer ne kaže drugačije. Sigurno se nećemo povoditi za ovim apelom. HNS obavještavaju javnost da odustaju od skupova. Mi to nećemo raditi. Izbori su isforsirani.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Meni je smiješno da je takva situacija u cijelom svijetu. Samo je ovo kod nas i u Srbiji, gdje su izbori. Što je za volove nije za bogove. Meni se čini da kada sam ja bio na terenu, ne možeš zaustaviti ljude. U takvoj situaciji, kada su u pitanju skupovi, mi smo ti koji kada idemo iz grada u grad postanemo kliconoše.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Mi ćemo maksimalno reducirati skupove. Politika je kontaktni sport koji je sad nemoguć. Oni su silovali izbore, dobili su što su dobili. Kada Plenković sjedi s tenisačima, to je suprotno preporukama HZJZ-a.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Malo me čudi ova reakcija. Mi smo se kao i druge zemlje otvorili. A one su imale puno gore brojke. Hoćemo li se odreći i restorana, kafića, hotela, turizma, gospodarstva? Ovo je novo vrijeme koje sa sobom nosi nove rizike. Moramo se naučiti živjeti s virusom. Svaki građanin može biti prenositelj. Moramo biti odgovorni i ne može život stati.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Meni su svejedno kad su izbori. Izbori su meni svaki dan. 22 godine Hrvatsku vodi HDZ, SDP osam godina. Treba postaviti samo pet pitanja: Gdje je industrijska politika, regionalna politika, politika financijskog sektora, javne uprave i monetarna politika... Sve je jasno.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Još bih htio reći - krajnji rok za izbore je bio 15. prosinca. To ljudi moraju znati. Za sedam mjeseci. Nikad više znanja o neznanju - ništa ne znamo, ali znamo da će doći u devetom mjesecu.</p><p><strong>Zanimljivo je da baš nitko od vas ne živi u II. izbornoj jedinici</strong></p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Ja stanujem u prvoj izbornoj jedinici, radim u drugoj, pijem kavu u drugoj, znate gdje je granica. Naravno da moj predsjednik ide u prvu izbornu jedinicu, što je logično, da on ne ide, išao bih ja. Ja je jako dobro znam, '91. sam bio u ratu s brigadom iz Sesveta.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Kao i kod Ostojića, moja neformalna predsjednica ide u prvu. Zagreb je podijeljen na vrlo čudan način na četiri izborne jedinice. Ja sam živio u raznim dijelovima, zadnje tri godine živim na Trešnjevci, u prvoj jedinici. Kako god da okrenete, ako živite u Zagrebu, ući ćete u čudnu izbornu jedinicu. Ne vidim tu problem.</p><p>Kad ste pregovarali s Domovinskim pokretom rekli ste da želite svih 14 ljudi u II. izbornoj jedinici. Je li to razlog što sada niste partneri?</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Škoro je korektno govorio da s Raspudićem nije bio problem broj mandata nego načela. ja nisam bio u politici i bilo mi je važno sačuvati načela, da mogu sto posto odgovarati za sve ljude na listi. Kako se išlo na širu koaliciju, nisam mogao dopustiti takvo miješanje.</p><p>Zašto mu niste dali svih 14 mandata?</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Neka to ostane naša mala tajna koju ćemo razjasniti nakon izbora. Smatrali smo da nije naša politička opcija takva, s obzirom da želimo okupiti široku paletu pojedinaca, političara. To je i razlog što sam ja u II. jedinici, koalicijskim sporazumom smo prihvatili da gospodin Hasanbegović bude u prvoj. Najveći razlog je što sam ja cijeli život radio u II. jer je tu Croatia Records u Dubravi, pa jako dobro poznajem taj dio grada Zagreba.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Ja sam bio pet puta u II. jednom u I. Zagreb ima četiri izborne jedinica i mislim da je formalna priča, a ne sadržajna tko je u kojoj izbornoj jedinica. Hrvatska je jedna izborna jedinica. Pitanje je autentičnosti, ali po meni je svejedno tko je u kojoj nego tko iza sebe ima rezultate i djela. Večeras kad ovo završi ja sam trebao biti u Sesvetama, ali sam pristao doći, trebao je doći general Miličević. Dovršavamo Brestovečku, investiciju, ali zbog publike i odgovornosti sam došao.</p><p>Tko je u prvoj, to je svejedno, ja stanujem u VI. na Pešćenici.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Uporno se ponavlja brojka od 808 glasova 2016. godine. Zašto ne spominjete 2015. godinu kada sam imao 8100 glasova. Uporno se spominje točna brojka, ali ne i ona kada sam se borio za preferencijalne glasove. Na izborima 2016. sam bio šef stožera.</p><p>U II. jedinici sam bio dva puta, ovo su moji šesti izbori i oba puta smo ostvarili pobjednički rezultat. Rođen sam i živio sam pola života u Bjelovaru, pola života u Zagrebu pa postoji jaka logika da sam u ovoj jedinici.</p><p><strong>Potres u Zagrebu i Zakon o obnovi</strong></p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Znakovito je kako je brzo donošen Lex Agrokor, a zakon o obnovi se nije donio. Zakon neće samo po sebi riješiti problem. Problem je nekoordinacija od samog početka, ne postoji jedinstven kanal prema građanima. Grad Zagreb je kasnio u nekim stvarima. Premijer mjesec dana nakon potresa govori da je šteta 42 milijarde kuna, sada oko 80 milijardi kuna. Ono što je važno reći, da je bilo prave volje i odgovornosti, se već na postojećem zakonu se moglo učiniti prve korake.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Naravno da se trebalo učiniti sve da se to zakonski riješi. Čini mi se da Zagreb i cijela Hrvatska nije spremna za takve situacije. Grad, država moraju biti spremni za izvanredne situacije. Iznenadilo nas je sve kao što je HDZ iznenadio crni labud.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Mi smo surađivali na projektima i surađivat ćemo sa svakom Vladom na projektima. Ja imam veliku odgovornost, ja vodim pola države već 20 godina. Ja sam hoda i hodam. Danas je točno tri mjeseca od potresa. Želim čestitati Dan antifašističke borbe. Želim zahvaliti građanima na strpljenju i želim čestitati svim institucijama koji su bili na zagrebačkim ulicama i krovovima, vatrogascima, Civilnoj zaštiti, Hitnoj... Ja se bojim ljudi koji mogu predviđati. Ljudi koji nikada nisu nosili odgovornost, znaju svi.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: To bi bilo kao da idemo projektirati most a da ne računamo da rijeka može nabujati, da može pasti snijeg...</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Dali smo konkretan prijedlog što treba napraviti. Nismo to izvukli iz šešira kao Luka Vidović. Imamo iskustvo obnove Dubrovnika, imamo inozemna iskustva. Ovaj nacrt Zakona je vrlo problematičan. Zašto bi se obnova nekog spomenika radila mimo nekoliko zakona?</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Donošenje Zakona je iznimno važna stvar i on se mora donijeti odmah na početku novog saziva Sabora. Vlada je odlučila snositi trošak za sve one koji su ostali bez svojih domova. Vlada snosi trošak obnove dimnjaka, bojlera, krovišta. Zakon mora biti učinkovit i pravedan, da nešto ne bude u mutnom, da se provede javna nabava. S tim novcima treba odgovorno upravljati.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Živimo u 21. stoljeću, ova infekcija je bila očekivana već neko vrijeme. Svake godine se dogode tri nove bolesti. Lex Agrokor je riješen u pet dana. Kompanjoni... Kada su na redu građani... Vladaju državom već 4 godine. Činjenica je da su zajedno, a sada ratuju i izruguju se jedni drugima plakatima. Da smo kao predsjedavajuća Europskom unijom iskoristila humanitarnu akciju... Zakon će donijeti SDP, 50 posto troškova država, 30 posto grad, 20 posto građani.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Ja se divim hrvatskom puku kako popuši foru. Slušam g. Ostojića, bili su 8 godina na vlasti. Gdje je sada Hrvatska? Ostavili su Hrvatsku uništenu, razjedinjenu... Bilo bi bolje da je donošen zakon, Albanija je donijela zakon za 2 mjeseca. Tri mjeseca ljudi krvare na zagrebačkim ulicama, 80 tona glomaznog otpada... Deset mjera je donošeno, pomažemo ljudima... Nas 11 je tražilo da obvežemo da se na prvoj sjednici donese ovaj zakon. Ignorirali su nas.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Što se tiče SDP-a, mi smo velika, uključiva stranka, mi smo galaksija. Obnovu Zagreba će voditi stručnjaci, oni koji vole grad Zagreb, da grad procvjeta.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Nevjerojatna je lakoća kojom se prebacuje odgovornost na Vladu. Moramo znati razliku, u Albaniji je bilo mrtvih, tada nije bilo Covida. Bit će skoro odobreno 10 milijardi eura za pomoć gospodarstvu. Kao i novi financijski okvir, još 12-ak milijarde eura. 22 milijarde eura iz EU.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Kad slušam Bandića, kao da je našao moje neke papire. Kao da je prvi put u politici. Za g. Ostojića nije to tako jednostavno kao što vi to kažete. Nije svejedno je li to jedini krov nad glavom ili je to stan nekoga tko ih ima deset i renta turistima. Nije isto kao negdje na kraju grada ili u centru.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Prekjučer sam bio u Čučerju. Djeca u Vugrovcu 12 mjeseci neće ići u školu. Mi smo socijaldemokratska stranka koja će to raspodijeliti. Pet tisuća stanova ima HDZ i Bandić. Dat ćemo 20 do 25 posto stanova.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Ja živim u tom dijelu grada. Bitno je da novaca nema, novac se trošio na neke druge stvari, prije svega na plaće. Ovdje se najbolje vidi kada je suradnja, projektna suradnja, ja tebi dižem ruku kad nešto treba, ti žetončići. To je razlog zašto nije donesen zakon. Meni je žao što imamo ovakve razgovore.</p><p><strong>Izborni programi</strong></p><p>Kad bi se ijedan od vaših programa projicirao u stvarnost, živjeli bismo bolje. G. Škoro, je li realna minimalna plaća od 5000 kuna?</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Zašto da ne? Ne mislimo da to možemo napraviti preko noći, ali u razdoblju od četiri godine je moguće. Moramo napraviti pretpostavke za to, nužne reforme, jer suradnja je bila projektna. Pitanje nije kome bismo uzeli, nego kako bismo preraspodijelili, učinilo nešto učinkovitijim. Puno se utrošilo na digitalizaciju, a ti softveri nisu kompatibilni, razumijem se u to.</p><p>Koronakriza nas je naučila da puno toga može biti drugačije, da možemo biti puno učinkovitiji za puno manje novca. Kada bismo tim smjerom nastavili, mogli bismo financirati proizvodnju. Ako ne stvaramo dodanu vrijednost, što možemo očekivati? Orijentirani smo na uvoz i trgovinu, a nekad smo bili izvoznik. Uspijemo li inverzno postaviti situaciju, imamo potencijala jer hrvatske ruke su vrijedne i izgrađuju i Australiju i Novi Zeland i Ameriku itd. Treba pomoći poduzetništvu, a kod nas se poduzetništvo kažnjava.</p><p>Kvalitetnijom poreznom politikom, odnosom prema onima koji stvaraju, uključivanjem znanosti, možemo doći i do veće minimalne plaće.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Ja se gospodinu Raspudiću divim. Njegovim šalabahterima, još više g. Ostojiću. Znate kad je bio zadnji put u Čučerju? Prije tri dana i bit će opet za četiri godine. A ja hodam svaki dan po Čučerju. Govorili su o socijalnoj pravdi. Mi smo dali stanove ovima iz Cvjetnog naselja. Zagreb živi najveću stopu prirodnog prirasta... Želio bih da to isto i Hrvatska živi. Živimo nadstandard u obrazovanju. Najmanju stopu nezaposlenosti, najveću socijalnu pravednost i otvorenost baziranu na multikulturalnosti.</p><p><strong>Minimalna plaća?</strong></p><p>Najmanje 6250 kuna, koliko ima roditelj odgajatelj u Zagrebu, za što dajemo 500 milijuna kuna.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Evo ja dajem šest i pol.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Jedini imamo institut roditelja odgajatelja.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Mi nastavljamo na onome što smo do sada radili. Za vrijeme ove vlade plaće su podignute za 1100 kuna, a u idućem mandatu planiramo prosječnu dignuti na 7600. Minimalna može doći do 4250 kuna. Digli bismo je za tisuću kuna. Nećemo se razbacivati brojkama, treba biti realan. Smatramo da su ovo realne brojke, imamo postignuća, ne govorimo napamet.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Pitanje je kako stvoriti BDP, a ne kako ga preraspodijeliti. Gospodin Škoro je jedini poduzetnik tu, možda zna kako se stvara BDP. Statistika je neumoljiva. Osam godina SDP-a, 24 posto rasta BDP-a. 12 godina HDZ-a, 12 posto, odnos je tri naprema jedan, proguglajte to. Neki dan Marić kaže da se zadužio za 1,6 posto. Prije 10 godina isti je taj Zdravko Marić zaduživao za 6,76 posto. Novca ima, treba stvoriti dodanu vrijednost, treba pustiti ljudima koji su već vadili državu iz onoga što nam je ostavljeno.</p><p>Postoji li neka mogućnost suradnje nakon izbora?</p><p><strong>ŠKORO</strong>: Ne nudim nikakvu suradnju, g. Ostojić bi s Restart koalicijom se morao odreći ljudi koji smatraju da nas je premalo ubijeno na Bleiburgu i da je UDBA loše odradila posao.</p><p>Mi se hvatamo sa stopama zaduženja, ali se ne zadužujemo da bismo stvorili dodanu vrijednost. Ja se kao poduzetnik nikad nisam zadužio da bih išao bančiti već da bih radio dodanu vrijednost. Nakon 10 godina mi dižemo iste te novce, samo po manjoj kamati, da bismo vratili ono, nismo stvorili ništa novo. To je taj problem koji nas drži na 63% kupovne moći EU.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Programi SDP-a i HDZ-a su jedna kombinacija lovačkih priča u odnosu na ono što su radili i bajki u odnosu na ono što obećavaju. Vrijeđaju inteligenciju birača, kada govore dat ćemo ovoliko ili onoliko. Osnovni problem Hrvatske je korupcija i klijentelizam i loša poslovna klima kao posljedica pravne, poslovne i porezne nesigurnosti. zašto kod nas nema izravnih ulaganja velikih kompanija u velike proizvodnje kao u Poljsku ili Slovačku. Samo pogledajte aferu Vjetroelektrane.</p><p><strong>Pravosuđe je isprepleteno s politikom i nemamo pravog i sigurnog i slobodnog tržišta. Kad se stvori zdrav poslovni okvir, rast će i minimalna plaća.</strong></p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Vi koji govorite da su to lovačke priče, spustite se među narod. Dođite u moju ambulantu, imao sam 20 pacijenata, 10 je na minimalcu, pet ima mirovinu manju od 2000 kuna. Pitajte ljude što im to znači. Ne samo da se nisu zadužili, već su zagrabili u mirovinske fondove da bi podijelili 4000 kuna poduzetnicima. To je problem.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Za vrijeme Vlade SDP-a kreditni rejting Hrvatske je bio u smeću. Odličan je ovaj primjer da se nekad zaduživalo za 6 posto, a sada za jedan posto. Tih jedan posto znak je financijske konsolidacije i stabilnosti Hrvatske i boljeg kreditnog rejtinga. To nije došlo slučajno, kao ni gospodarski rast. To je rezultat rada i kompetencije.</p><p><strong>Odnos prema ženama i Zakon o pobačaju</strong></p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Ja sam rekao da je najprirodnije da dijete ima mamu i tatu. Žena je sveta, onda odlučuje što želi i što treba. Ja sam Milan Bandić, nisam ja novinarski žmigavac. O izjavi - to sam rekao figurativno. Ja sam Milan Bandić. Da ja nisam savršen, to svi znaju, ali ja sam dobio mandate.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Moj stav je da život počinje začećem i mislim da život treba čuvati. Nisam za apsolutne zabrane, mislim da treba raditi na edukaciji, da treba raditi s mladima, tumačiti da pobačaj nije dobar, da se ubija jedan život. Zakon je tijekom ovih izbora došao u prvi plan na jedan ružan način. Primarno je štititi život i pokušati izbjeći pobačaj. Apsolutne zabrane se nigdje nisu pokazale kao dobro rješenje.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Mi ćemo donijeti novi Zakon o pobačaju, za 21. stoljeće. Ali, pazite, nas petero muškaraca raspravlja o ženama. Govorimo o SDP-u, imamo cik cak, Restart koalicija nema. Da danas raspravljamo o ženama bez žena je van svake pameti. O tim stvarima raspravljaju samo oni koji se ne mogu nositi s izazovima. Normalno da su se žene organizirale i pokazale srednji prst. Ja ih razumijem.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Što znači 21. stoljeće? Ta nekakav plitki progresizam. Valjda su ljudi prije bili idioti. Ova tema je spuštena ispod svake razine i nažalost mi je jasno da se radi o spinu iz nekih krugova koji ne žele da se ne govori o korupcijama i aferama. Stravična afera da se ministar Bošnjaković druži s Mačekom... Ja sam svoj stav jasno rekao. Ja ne želim korisna budala tuđih spinova. U ovoj atmosferi se o tome više ne može razgovarati.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Bez ikakvog razloga se u ovu temu pokušava ubaciti korupcija. Stav HDZ-a je da nema nedodirljivih. Dajemo punu podršku onima koji se bave borbom protiv korupcije.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Tko je maternicu kao pojam prvi uveo u javni prostor. Proguglajte. Zato govorimo o 21. stoljeću.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Prvo, vaše nepoznavanje srednjeg vijeka....</p><p><strong>ŠKORO</strong>: RTL je jedina televizija koja je iznijela točno što sam ja rekao, zahvaljujem se g. Šprajcu. Što se tiče začeća kao početka života, to je moj stav do kraja života. Ustavno pravo žene je da ima pravo na abortus i ne bih više o tome pričao.</p><p>Žene na izbornim listama? Mi smo jedina politička opcija koja je zadovoljila svugdje, osim u jednoj izbornoj jedinici. Po pitanju korupcije i oni koji pljačkaju zemlju mogu mahati prstima, ali će dobiti po njima... Pogledajte izjavu još jednom.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Mi na listi imamo potpuni paritet, 7-7. Ispalo je tako, nismo tražili muškarce i žene. Most će možda platiti i kaznu jer u 3. izbornoj jedinici nemamo dovoljno muškaraca.</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: Mi smo jedini to napravili. Ja sam preteča rodne jednakosti. Zakon je jedno. Ali, zamislite stranku i zemlju na prošlim izborima. Donesemo zakon o zastupljenosti žena i onda to kršimo. Koji je to poziv građanima? Pa to je apsurd. Ali, ljudi ponovo, kao na pojilo... Ja ću biti sa svakom strankom koja dobije... Pa mi živimo u demokraciji. Oni koji dobiju povjerenje građana.</p><p><strong>Suradnja poslije izbora</strong></p><p>S kime ste spremni surađivati?</p><p><strong>BANDIĆ</strong>: S kime god dobije izbore, apsolutno. Dobrobit građana mi je prioritet i ne stranačka poćudnost nego sposobnost i kompetencija. Ljudi su najveća snaga ove zemlje. Imam u gradskoj skupštini pola ljudi koji nisu u stranci.</p><p><strong>JANDROKOVIĆ</strong>: Imamo tri kriterija, izborni rezultat, bliskost u svjetonazoru i programska bliskost i spremnost da se preuzme odgovornost za upravljanje Hrvatskom. Vidjet ćemo nakon izbornih rezultata, kakva će biti konstelacija snaga, pa ćemo vidjeti.</p><p>Možete li isključiti išta?</p><p>Mogu isključiti veliku koaliciju sa SDP-om.</p><p><strong>OSTOJIĆ</strong>: Mi ćemo biti prema anketama relativni pobjednik, koalirat ćemo s nama srodnim strankama koje će dobiti po nekoliko mandata i naravno s manjinama, a što se tiče ekipe za ovim stolom, ne, apsolutno ne. Nećemo s nikim koalirati i njihovim strankama.</p><p><strong>RASPUDIĆ</strong>: Nećete vi, ali hoće li biti prebjega s vaših lista, kao što je bilo iz HNS-a i SDP-a. To je pravo pitanje. Meni je drago da je HDZ digao moralnu ljestvicu jer je nisu toliko držali kad su koalirali s HNS-om, Pupovcem, Sauchom, Bandićevim žetončićima, to je dobro.</p><p><strong>Preduvjet za razgovor s bilo kime je referendum o promjeni izbornog zakona. Neka građani odluče žele li drugačiji izborni zakon.</strong></p><p>Ušao sam u politiku ponukan ovim što se događa u zadnje četiri godine. Nema pregovora s većinom o Vladi kojoj će biti na čelu Andrej Plenković, a isto vrijedi i za g. Bernardića, jer nas je diskvalificirao kao konzervativnu stranku.</p><p><strong>ŠKORO</strong>: G. Ostojić je rekao da ni ja ni Domovinski pokret ne dolazimo u obzir, dakle jesmo li to riješili? Jesmo. Zašto sam ja rekao da g. Plenković ne može biti premijer? Zato što je on prvi rekao da ne želi razgovarati sa mnom. G. Plenković je poslao tu poruku, čistom dedukcijom zaključujemo da možemo razgovarati s HDZ-om samo ako nema g. Plenkovića.</p><p>A ako on ipak pristane razgovarati? S kime ste spremni?</p><p>Sa svima koji su spremni na korjenite reforme koje su potrebne u Hrvatskoj. Mi smo napravili svoj gospodarski program, on je realan. Treba prestati krasti i kad se odlučimo na reforme, možemo ići dalje. Ne pada nam na pamet da budemo na vlasti samo zato da bismo bili na vlasti.</p>