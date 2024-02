ANKETA Oni večeras nastupaju u prvom polufinalu Dore: Stiže 12 izvođača, tko je vama najbolji?

Sve je spremno za prvu polufinalnu večer Dore. Večeras će publici svoje pjesme predstaviti 12 izvođača, a osam najboljih proći će u veliku završnicu koja će biti 25. veljače. Ovo je popis izvođača i njihov redoslijed nastupanja.

1. Noelle – BABY, BABY

Mlada Osječanka Ivana Crnković, umjetničkog imena Noelle, na ovogodišnjoj Dori nastupat će s pjesmom 'Baby Baby'.

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

Stefany Žužić shvatila je da voli glazbu još kao dijete, no tek je prije nešto više od godinu dana odlučila da se njome želi baviti ostatak života. Javnosti je poznata i iz 'Superstara'.

4. MISHA – ONE DAY

Nitko od mojih bližnjih ne zna da sam se prijavio na Doru, volim sve raditi u tajnosti, priča nam Misha. Publici na Prisavlju i gledateljima ispred malih ekrana predstavit će se s house pjesmom 'One day'.

5. Erna – HOW DO YOU LOVE ME

Erna živi na relaciji Hrvatska - Njemačka, no trenutačno više boravi u Zagrebu.

6. eugen – TIŠINE

Među 24 prijavljena kandidata (nekolicine nepoznatih, a većinom poznatih umjetnika) ovogodišnje Dore odjeknulo je ime itekako poznato u glumačkom svijetu. Nagrađivani glumac Eugen Stjepan Višić (27) s pjesmom 'tišine' prvi put stiže na pozornicu Dore.

7. Vinko – LYING EYES

Show 'The Voice Hrvatska' pomogao mi je u glazbenoj karijeri toliko da vjerojatno ovaj razgovor ne bismo vodili. Pored medijske pozornosti koju sam dobio, i koja je u današnjem svijetu vrlo važna, dobio sam iskustvo i prilike koje su dragocjene, rekao nam je Vinko Ćemeraš svojedobno.

8. Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

Barbara, inače bivša pjevačica grupe Gustafi, na Doru stiže s pjesmom 'Nepobjediva', koju je opisala za 24sata kao 'odu zdravim ljubavnim odnosima koji jedva da postoje u današnje vrijeme, veselu pjesmu pozitivnog karaktera bez filozofije'.

9. Let 3 – BABAROGA

Let 3 i ove će se godine okušati na Dori. Brojni su zbunjeni, a riječka grupa je za 24sata objasnila što se događa s babarogom i pilićima.

10. Lana Mandarić – MORE

Mladu Zagrepčanku Lanu Mandarić javnost je upoznala krajem prošle godine kao jednu od zapaženih kandidatkinja u showu 'Superstar'. Za 24sata otkrila je da je i njena majka bila na Dori.

11. Pavel – DO MJESECA

Za Antoniju i Aljošu Šerića ova je godina i više nego posebna. Slave deset godina braka, kao i deset godina zajedničkog djelovanja u bendu Pavel, a nastupit će u prvoj polufinalnoj večeri Dore s pjesmom 'Do mjeseca'.

12. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE