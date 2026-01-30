Obavijesti

News

PRVI INTERVJU

Ćorić nakon preuzimanja resora: 'Novaca ima, inflacija pada, nema panike. Kritike ignoriram'

Piše 24sata,
Ćorić nakon preuzimanja resora: 'Novaca ima, inflacija pada, nema panike. Kritike ignoriram'
Zagreb: Novi ministar financija Tomislav Ćorić u sabornici čeka glasovanje | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi potpredsjednik Vlade i ministar financija u Dnevniku HRT-a govorio o inflaciji, sindikatima, porezima, fiskalizaciji i bankama: poručuje da je sustav stabilan i da Vlada drži kurs

Novi potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić prvi se put nakon preuzimanja dužnosti pojavio u središnjem Dnevniku HRT-a, gdje je govorio o stanju državne blagajne i ključnim izazovima koji čekaju njegov resor. Poruka je bila jasna: javne financije su stabilne, a smjer ekonomske politike ostaje nepromijenjen.

Na pitanje u kakvom je stanju ostavio sustav njegov prethodnik, Ćorić je odbacio bilo kakve špekulacije o problemima.

- Državne financije su u dobrom stanju i uvjeren sam da će biti u dobrom stanju do kraja 2026. godine - rekao je.

Plaće, sindikati i 'realnost javnih financija'

Govoreći o pritiscima sindikata i očekivanjima rasta plaća, Ćorić je naglasio da Ministarstvo financija ne planira nagle zaokrete.

- S obzirom na sjajne makroekonomske rezultate proteklih godina, ideja, odnosno cilj Ministarstva financija je da tim smjerom nastavimo i dalje - poručio je, dodajući kako je i u razgovorima s premijerom jasno potvrđena namjera zadržavanja postojećeg tempa gospodarskog jačanja.

Istaknuo je da bez stabilnih javnih financija takav smjer nije moguć.

Osvrnuo se i na aktualne pregovore sa sindikatima u državnim i javnim službama.

- Drago mi je da je danas kolega Piletić uspješno dovršio razgovore s predstavnicima državnih službi - rekao je.

Dodao je kako očekuje razumijevanje i u pregovorima s javnim službama.

- Vjerujem da će i kod javnih službi narednih tjedana biti razumijevanja za stanje javnih financija i za činjenicu da smo u proteklom razdoblju kao Vlada Republike Hrvatske pokazali da onda kada novca ima i kada postoje mogućnosti, maksimalno smo izlazili u susret - rekao je.

Naglasio je i da je aktualna godina globalno vrlo zahtjevna te da se ponuda Vlade mora sagledavati u tom kontekstu.

Inflacija slabi, mjere dale rezultat

Jedna od glavnih tema razgovora bila je i inflacija, koja je posljednjih godina snažno pritiskala građane.

- Inflacija polako pada. I to je nešto što nas veseli. Projekcije za ovu i za sljedeću godinu idu u istom smjeru - rekao je Ćorić.

Podsjetio je da su glavni inflacijski udari došli izvana.

- Riječ je o nekoliko šokova, od COVID krize, koja se kasnije prelila u krizu uzrokovanu rastom cijena energenata. Riječ je o uvezenim tipovima inflacije na koje niti Vlada, niti Hrvatska narodna banka nisu mogli značajnije djelovati - pojasnio je.

Dodao je kako se sada vidi postupno smirivanje cijena te podsjetio na Vladine intervencije.

- Vlada je poduzela čitav niz akcija, od dijela cijena koje su bile zamrznute do kontrole marži - rekao je.

Optimističan je i za iduće razdoblje.

- Vjerujem da naredno razdoblje donosi dodatno smirivanje cijena i da inflacija kroz godinu dana više neće biti uopće tema rasprava u hrvatskom javnom prostoru - poručio je.

OECD, obveznice i besplatni računi

Ćorić se osvrnuo i na proces ulaska Hrvatske u OECD, povodom dolaska čelnika te organizacije u Zagreb.

- Organizacija OECD je organizacija najrazvijenijih svjetskih ekonomija i članstvo u tom klubu Hrvatskoj definitivno otvara dublju perspektivu jačanja kredibiliteta Republike Hrvatske, prije svega u ekonomskom smislu - rekao je.

Dodao je da članstvo donosi i dodatne mogućnosti suradnje sa zemljama članicama.

Govoreći o narodnim obveznicama, koje je uveo njegov prethodnik, bio je kratak i jasan.

- Sjajan potez - rekao je, ističući da je građanima omogućen siguran način ulaganja u državni dug uz korektne kamate.

Na pitanje hoće li besplatni tekući računi dovesti do poskupljenja drugih bankarskih usluga, Ćorić kaže da za to ne vidi razlog.

- Ja vjerujem da za to nema potrebe. Međutim, vidjet ćemo kakva će biti konačna reakcija banaka - rekao je.

Dodao je da interes građana pokazuje da je mjera pogođena.

- Do sad imamo već 65 tisuća otvorenih besplatnih računa, odnosno prelazaka na besplatne račune - naglasio je.

Fiskalizacija 2.0 i porez na nekretnine

Dotaknuo se i problema oko Fiskalizacije 2.0, izražavajući uvjerenje da će se poteškoće uskoro riješiti.

- Ja osobno očekujem da će u narednim tjednima doći do rješenja svih izazova na koje se u međuvremenu naišlo - rekao je.

Istaknuo je da je već fiskalizirano oko šest milijuna e-računa, uz više od 300 tisuća korisnika, te da je Porezna uprava kontinuirano uključena u rješavanje problema.

Govoreći o porezu na nekretnine, rekao je da se radi o smjeru koji ima logiku.

- Taj trend sam po sebi ima smisla jer proklamira jedan od osnovnih principa oporezivanja, a to je pravilnost u oporezivanju - rekao je, naglasivši da je rasterećenje rada važno za zemlje poput Hrvatske.

'Financije su moja struka'

Na kraju se osvrnuo i na činjenicu da mu je ovo četvrti resor u Vladi.

- Ja sam po vokaciji financijaš. U politički život i u ministarstvo došao sam 2016. godine, u Vladi gospodina Plenkovića, s Katedre za financije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu - rekao je.

Komentirao je i kritike oporbe. 

- Ti jalovi napadi koji se pojavljuju kad god netko od HDZ-ovih dužnosnika ide na neku dužnost, su nešto što jednostavno treba ignorirati - poručio je.

Zaključio je da mu je fokus isključivo na poslu.

- Prije svega sam fokusiran na Ministarstvo financija i na poziciju potpredsjednika Vlade - rekao je, a na pitanje hoće li biti glavna meta oporbe kratko je odgovorio: Ne.

