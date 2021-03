Za nagrade Hrvatskog novinarskog društva ove godine konkuriraju 92 novinarska, fotoreporterska i snimateljska rada. Nagrade za najbolje radove u kriznoj 2020. godini dodijelit će se na svečanosti u povodu Svjetskog dana slobode medija, 3. svibnja 2021. godine.

Kolegice i kolege natječu se u devet kategorija; za pisano, televizijsko, radijsko, internetsko i istraživačko novinarstvo, novinsku fotografiju i snimateljski rad te za životno djelo i novinarku, odnosno novinara godine.

U utrku za Novinara/Novinarku godine ulaze novinar 24sata Ivan Pandžić, novinar portala Telegram.hr Andrej Dimitrijević, glavni urednik Nacionala Berislav Jelinić te novinarka televizije N1 Ana Mlinarić. Ukupno je za tu kategoriju bilo osam prijava.

Lista afera koje je Ivan Pandžić istražio i otkrio javnosti u 2020. predstavlja do sad neviđen niz skandala, kriminala, političkih prevara i korupcijskih radnji kakvima se tako sustavno i tako utemeljeno nije bavio ni jedan drugi novinar u zemlji. Zbog njegovih otkrića su se mijenjali zakoni, zbog njegovih istraživačkih tekstova su pokretane istrage, propali su mnogi mutni poslovi, spašavani su nepravedno optuženi ljudi, a niz političkih kriminalaca zbog Ivana Pandžića je morao strahovati za svoju bespravno stečenu imovinu.

GROBNICA U ALEJI ZASLUŽNIH I OSAM STANOVA ŠEFA JANAFA

U jeku skandala Janaf, u kojem je otkriveno kako je državna tvrtka namještala milijunske poslove podobnima, Ivan Pandžić prvi je otkrio nevjerojatnu informaciju da je uhićeni šef Janafa Dragan Kovačević preko veze dobio mjesto u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju i tamo si izgradio grobnicu od pola milijuna kuna. Ali tu nije stao. Otkrio je i da je ista direktorica sredila i elitna grobna mjesta za svoju djecu dok su drugi, doista zaslužni građani, na ta mjesta morali čekati. Prvi je našao lokacije čak osam nepoznatih stanova Dragana Kovačevića u Zagrebu, dakle nekretnina koje glase na ime Kovačevića i njegovih tvrtki. Te priče su potpuno srušile Kovačevićevu tvrdnju da je on u vlasništvu tek tri stana kupljena kreditom, a priča o grobnici je razotkrila i koruptivno-omnipotentni karakter USKOK-ova optuženika. Također je raskrinkao kao laž Kovačevićevu tvrdnju da ne uzima bonuse i objavio da je dobio više od 700.000 kuna bonusa, ali i prvi otkrio koga je sve Kovačević zaposlio u Janafu i kako je zapošljavanjem rodbine i djece političara i moćnih ljudi kupovao sebi mir na direktorskom mjestu. Prvi je otkrio da je dobro plaćenu antikorupcijsku edukaciju u Janafu radilo učilište u kojem je prodekan član Nadzornog odbora Janafa, pa i to može biti razlog potpunog zakazivanja nadzornih mehanizama u samoj tvrtki.

PRIPUZOVA KUĆICA KOJA IZGLEDA KAO VILA

Ivan Pandžić je bez ustručavanja istražio i objavio priču o vili u kojoj živi Petar Pripuz. A ta vila glasi na njegovu suprugu Miru, ima barem 770 kvadrata, no upisana je zemljišnim knjigama kao skromna kućica od 74 četvorna metra... Pandžić je i nazvao Pripuza za pojašnjenje, a ovaj mu je kratko poručio: Sve smo to legalno stekli…

DINAMOVI NOVCI ZA MAMIĆEVE ZAŠTITARE I LIMUZINU

Premda je pravomoćno osuđen da je iz Dinama s bratom i suradnicima izvukao 116 milijuna kuna, taj isti Dinamo plaća bjeguncu Zdravku Mamiću zaštitare i automobil u Hercegovini. To je otkrio Ivan Pandžić, pojasnivši kako je Mamić zaštitare na račun Dinama još ranije, kad je na njega u Hercegovini pokušan atentat. Ali ih je klub nastavio plaćati i nakon presude i bijega čovjeka koji ga je oštetio za milijune.

LAŽNA ADRESA I SUBVENCIJE ZA ZAGREBAČKI STAN NAČELNICE LOVREĆA

Načelnica općine Lovreć Anita Nosić je bila gotovo arhetipska lokalna dužnosnica vladajuće stranke: omiljena u središnjici, povezana s nižim političkim ešalonima u više ministarstava, ali šira je javnost za nju čula tek kad se našla u središtu afere s prisluškivanjem za koje je bio osumnjičen tadašnji zamjenik šefa HDZ-a Milijan Brkić. Činilo se da je i ona potom ubrzo zaboravljena no Ivan Pandžić je, nakon istraživanja u ladicama katastara i gruntovnica, otkrio da ta načelnica općine prima državne subvencije za stan u Zagrebu iako živi u obiteljskoj kući s bazenom u Imotskoj krajini. U seriji tekstova on je potom do kraja raskrinkao apsurdne odredbe zakona po kojima je Anita Nosić i nakon objavljivanja svih detalja afere nastavila dobivati subvencije, stan joj još nije oduzet, nije ovršena iako su nadležni to obećavali. Otkrio je Pandžić i lažnu odjavu ove lokalne dužnosnice s adrese kako bi nastavila koristila subvencije. Anita Nosić je ostala bez pozicije načelnice općine, a Pandžićevi tekstovi su potakli izmjene zakona kojima se napokon propisuje da onaj tko kupi stan s državnom subvencijom, mora u njemu i živjeti.

MONSTRUOZNA ŽIČARA BANDIĆEVIH PAJDAŠA

Ivan Pandžić prvi je otkrio nevjerojatnu pozadinu poskupljenja i megalomanskog proširenja projekta Donje postaje žičare u Zagrebu, koja će s kamatama koštati više od 710 milijuna eura. Čovjek koji je vodio izgradnju i arhitektica koja je projektirala su u ljubavnoj vezi, projekt je naknadno mijenjan, povećan, a gospođa je zaradila 850.000 kuna više no što je prvotno predviđeno. Zatim je Pandžić otkrio da to nisu jedini njihovi spori poslovi. Da nije bilo njegovih tekstova, javnost ne bi nikad doznala za Bandićeva čovjeka od povjerenja koji je u potpunoj tajnosti vodio milijunske i mutne poslove.

MISTERIJ KUĆICA NA MIROGOJU

Trebao je to biti samo jedan od brojnih namještenih poslova u glavnome gradu. Četiri kućice na zagrebačkom groblju Mirogoju su na korištenje, za prodaju svijeća i cvjetnih aranžmana, dobile četiri tek osnovane tvrtke koje su za njih ponudile 10 kuna više od konkurencije. Pandžić je otkrio da iza tih tvrtki stoji bivša pjevačica, a da je posrednik u nabavi bila tvrtka u kojoj je sestra direktora groblja, da je direktor pogodovao za 170.000 kuna. Patrik Šegota, voditelj Gradskih groblja i čovjek kojeg je Bandić vidio kao svog nasljednika u stranci, čovjek koji je nabavljao novac za stranku, morao je biti smijenjen, a kućice maknute. Šegotu su ipak pokušali uhljebiti u Plinari, pa u Zagrebparkingu na dobru plaću. I to je objavio.

BANDIĆEV DIZAJNERSKI NAMJEŠTAJ

Usprkos svim aferama koje su ga pratile, zagrebački gradonačelnik je godinama uspijevao održavati privid političara koji se ne razmeće luksuzom ili, barem, nije sanaderovski opsjednuti statusnim simbolima. No, skorojevićevski karakter njegove koruptivne vladavine u glavnom gradu do kraja je razotkrio Ivan Pandžić kad je sastavio listu i cjenik Bandićeva namještaja, njegove obuće i odjeće, te priču o tome kako je gradonačelnik arhitektu Anti Vrbanu, koji mu je uređivao stanove, dao na dar stan u kojem je formalni, lažni kupac bio Bandićev punac.

IZMISLIO POSAO U PLINARI ZA UHLJEBNICU

Velika i moćna zagrebačka tvrtka Gradska plinara dobila je početkom godine novu šeficu Službe za nabavu, analitiku, marketing i izvještavanje. Ništa ne bi bilo čudno na prvi pogled da te funkcije, na koju je došla mlađahna Ena Ercegovac (25), ranije u Plinari uopće nije bilo! Pandžić je otkrio da je tu poziciju i radno mjesto s plaćom od desetak tisuća kuna za svoju blisku prijateljicu i suradnicu doslovno izmislio šef gradskog HDZ-a Andrija Mikulić, koji će u međuvremenu postati i glavni državni inspektor. Mikulić je prijateljicu već ranije uhljebio u Plinari na jednoj drugoj poziciji, za koju su joj trebale tri godine iskustva, ali ona je tada namještena i s puno manje staža. No, brzo se pobrinuo da napreduje…

U OBRANU LJUDI KOJI SU SPASILI TRNJE OD POPLAVE

Osim istraživačkog novinarstva u kojem je raskrinkavao korupciju i politički kriminal, Ivan Pandžić pisao je i seriju angažiranih priča o poplavi u Zagrebu: Prvi je izvijestio o ljudima koji su spriječili poplavu u Trnju provalivši u prostorije Hrvatskih voda i podignuvši branu o kojoj se odgovorni nisu brinuli niti su za nju znali. Da stvar bude gora, ljudima koji su riskirali svoje živote i tako spasili kvart, zaprijetilo se tužbama i kaznama, ali je i tu novinarski angažman Ivana Pandžića pomagao da se senzibilizira javnost i da ti ljudi ne budu nepravedno progonjeni.

AFERE S UHLJEBIMA, SAVJETNICI ZA JEDNU CESTU, PRANJE NOVCA, REFORME…

Ivan Pandžić u 2020. je napisao i objavio još niz hrabrih i važnih tekstova, od priče o tome kako SDP-ova Kristina Ikić Baniček uhljebljuje svoje ljude u lokalnom vodovodu do toga kako Milan Bandić drži na plaći potpredsjednika HDZ-a: kao savjetnika za jednu cestu! Ivan Pandžić je prvi ukazao na nelogičnosti, krađu, porezne prevare i pranje novca u kojem su tvrtke osnovane za 10 kuna ostale dužne stotine milijuna kuna državi, a angažirao se i u pisanju velikih tema i kapitalnih dosjea koji su se zalagali za korjenite reforme u društvu.

KATEGORIJE I PROPOZICIJE HND-A

Za nagradu "Nikša Antonini" za najbolju novinsku fotografiju prijavljeno je 10 radova, a za Nagradu "Žarko Kaić" za najbolji snimateljski rad njih četiri.

U kategoriji najzapaženijih novinarskih radova "Marija Jurić Zagorka" primljene su 53 prijave; za nagradu za pisano novinarstvo 11, za televizijsko novinarstvo 19, internetsko 22, a za radijsko jedna. Za Nagradu "Jasna Babić" za istraživačko novinarstvo stiglo je 12 prijava.

Nagrada za životno djelo "Otokar Keršovani" pripast će jednom od petero prijavljenih kolegica i kolega.

O nagradi Novinar/Novinarka godine odlučivat će redovni članovi Hrvatskog novinarskog društva prema posebnom pravilniku, i to dio pisanim, a dio elektroničkim putem.

O svim ostalim nagradama odlučuje Ocjenjivački odbor, odnosno četiri ocjenjivačke skupine.

Rezultati natječaja s obrazloženjima nagrada bit će dostupni medijima na našem portalu hnd.hr 3. svibnja u 18 sati, pred početak svečane dodjele.